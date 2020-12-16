Задумался о том, что как-то необычно тихо перед заседанием FOMC, чего-то не хватает. Да, не хватает комментариев в твиттере Д. Трампа. Специально просмотрел его страницу: ни одного комментария за последние несколько суток про ФРС. Такого никогда не было. Похоже, мы теряем его, теряем как одного из инструментов работы на финансовом рынке.

Кто же теперь будет требовать от американского ЦБ дополнительных стимулов? Кто будет «наезжать» на руководство ФРС? Байден точно не будет. Боюсь, что он до сих пор думает, что ФРС руководит А. Гринспен. Теперь можно с уверенностью сказать, что на декабрьском заседании, то есть сегодня, FOMC примет действительно независимое решение.

Общий консенсус – никаких изменений. Но могут быть сюрпризы в виде изменения программы количественного смягчения. Мне кажется, что сюрпризов в этом году уже достаточно.