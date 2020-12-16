В лидерах роста к середине сессии пребывали акции банка “Санкт-Петербург” (+3,61%) и котировки АЛРОСы (+3,52%). Бумаги НЛМК прибавили 1,78%. В лидерах снижения были акции РУСАЛа (-1,87%) и котировки ГМК “Норильского никеля” (-1,28%).

Акции НЛМК в среду продолжают обновлять исторические максимумы на общем оптимизме в отношении сталелитейщиков.

С технической точки зрения бумаги НЛМК уже несколько сессий выглядят перекупленными, при этом объемы на повышении в последние дни падают, что указывает на риски перехода к нисходящей коррекции. У текущих значений имеет смысл частично фиксировать прибыль или сохранять позиции, а сигналом в пользу начала коррекции стало бы закрепление акций ниже 210 руб. В последнем случае котировки могут направиться как минимум в район 202-206 руб.



