Несмотря на позитивный внешний фон в среду рубль открылся вниз и вслед за кратковременной попыткой укрепления резко сдал позиции. Сегодня мировые рынки и котировки нефти демонстрируют восходящую динамику.

Всплеск оптимизма вызван увеличением шансов на скорое принятие нового пакета фискальных стимулов в США. По итогам вчерашних переговоров законодателей по этому вопросу лидер республиканского большинства в Сенате сообщил, что достигнут «значительный прогресс».

Несмотря на благоприятный внешний фон рубль продолжает показывать относительно слабую динамику из-за санкционных рисков, возросших на фоне ухудшения геополитической обстановки.

В начале наших торгов мировые рынки продемонстрировали мощный восходящий импульс, реагируя на новость о прогрессе в переговорах по сделке о выходе Великобритании из ЕС. Благодаря этому рубль умеренно скорректировал потери, в основном за счет просадки пары USD/RUB, реагирующей на падение доллара на внешнем рынке.

Развивающиеся валюты в начале дня находились под умеренным давлением, но утром перешли к укреплению, ускорив рост в начале наших торгов на фоне позитивных новостей по брекситу, вызвавших падение индекса доллара на минимальные с начала 2018 г. уровни. При этом британский фунт приблизился к двухлетним вершинам, вновь преодолев психологически важный уровень $1,35.

Российский долговой рынок сохраняет устойчивую нисходящую динамику. Индекс гособлигаций RGBI снижается шестую сессию подряд, вновь переписав месячный минимум.

Нефть откатилась от многомесячных вершин

Нефтяные цены утром находились под умеренным давлением негативных данных Американского института нефти, показавшего неожиданный рост запасов нефти. Однако после нашего открытия нефть устремилась вверх благодаря всплеску оптимизма на мировых рынках. Котировки WTI обновили девятимесячный максимум, Brent приближалась к аналогичной вершине, после чего откатилась, торгуясь сейчас в небольшом минусе около значения $50,6.

Сегодня в 18:30 МСК окончательную отраслевую статистику представит Минэнерго США. Ожидается снижение запасов нефти на 1,9 млн барр. и суммарное увеличение запасов нефтепродуктов на 2,5 млн барр.

Доллар резко снизился

Американская валюта с начала дня снижалась, продемонстрировав мощное нисходящее движение после нашего открытия. В результате индекс доллара (DXY) переписал минимальные с апреля 2018 г. уровни, после чего стал корректироваться, теряя сейчас 0,25% около отметки 90,2 п.

Сегодня инвесторы будут следить за итогами заседания ФРС (22:00 МСК) и последующей пресс-конференцией ее главы (22:30 МСК). Пока не ожидается каких-либо сюрпризов, регулятор должен определить будущие параметры программы количественного смягчения (QE), скорее всего, оставив пока действующие объемы скупки активов. Тем не менее сигналы ФРС об экономических перспективах способны оказать влияние на все рынки.

Европейская валюта в начале дня возобновила восходящую динамику, совершив рывок вверх на старте российской сессии. Благодаря этому движению пара EUR/USD достигла максимальных за 2,5 года уровней, после чего сдала позиции, прибавляя сейчас 0,3% немного ниже уровня 1,220.