Amazon вытесняет традиционный ритейл

17 ноября Amazon запустил собственную онлайн-аптеку Amazon Pharmacy, мгновенно обрушив котировки традиционных аптечных ритейлеров Walgreens Boots Alliance и CVS. Несмотря на, казалось бы, попутный ветер в лице пандемии, акции WBA и CVS с начала года до сих пор в минусе на 28,4% и 3,7% соответственно. В то же время бумаги Amazon, справившегося со всплеском онлайн-заказов и нагрузкой на службу доставки, прибавили 75,4%. S&P 500, для сравнения, вырос «всего» на 16,7%.

Прошедший год вообще поделил ритейлеров на тех, кто смог адаптироваться под новые реалии и тех, кто по-прежнему полагался на физические магазины. Особенно сильно досталось таким сетям, как J.C. Penney, Macy’s и Nordstrom: JCP обанкротилась и поменяла владельцев, остальные пережили двукратное падение выручки.

Apple стремится к самостоятельности

Компания Apple недавно представила линейку ноутбуков, оснащённых процессорами собственной разработки, замещая тем самым продукцию Intel, ведь именно их процессоры раньше отвечали за производительность компьютеров Apple.

В 2019 году Apple за 1 млрд долл. приобрела у того же Intel подразделение по производству сотовых модемов, а сейчас ведёт разработку собственных модемов, чтобы отказаться от чипов Qualcomm, с которым у неё были разногласия по патентам. Таким образом, компания Тима Кука сокращает зависимость от сторонних компонентов, лишая тех доли на рынке. Акции Apple прибавили 75,6% с начала года.

Важный год для Tesla

Получение положительной чистой прибыли в течение четырёх кварталов подряд дало акции право на вступление в главный мировой фондовый индекс. 21 декабря акции Tesla войдут в состав S&P 500 после роста более чем на 650% с начала года.

Вместе с тем Tesla расширяет производство в Техасе и Германии, где власти приостановили строительство фабрики по экологическим соображениям. Для компании исключительно важно нарастить выпуск автомобилей, чтобы оправдать заоблачные мультипликаторы: капитализация в 20 раз превышает выручку за последние 12 месяцев, это в десятки раз выше, чем у Ford и GM.

Экспансия Facebook

В течение года Facebook запустил огромное количество сервисов, которые призваны максимально удержать пользователя на платформе. Во-первых, это облачный игровой сервис, во-вторых, конкурент TikTok – Reels, в-третьих, в соцсети появятся лицензированные музыкальные клипы, в-четвёртых, мессенджер WhatsApp получил функцию онлайн-платежей, в-пятых, Messenger Rooms от Facebook призван составить конкуренцию Zoom. Но самое главное расширение функционала Facebook – это функция Facebook Shop – каталог товаров прямо в социальной сети с возможностью заказа этих товаров у рекламирующих их компаний.

Facebook понемногу «откусывает» рынок у своих конкурентов Google, Zoom и Amazon, оставаясь одной из лучших инвестиционных идей в американских акциях. С начала года бумаги FB прибавили 34,3%.



