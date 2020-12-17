Цены на добычу нефти и газа вернулись к росту
В добывающем секторе в ноябре цены на добычу угля повысились на 0,2% месяц к месяцу, на добычу металлических руд – на 0,4%, на добычу сырой нефти и природного газа – на 3,2%. В целом, цены производителей в добывающем секторе в ноябре поднялись на 2,2% за месяц по сравнению со снижением на 1,9% в октябре. В обрабатывающей промышленности цены прибавили 1,1% месяц к месяцу после увеличения на 1,2% месяцем ранее. Быстрый рост цен отмечался в металлургии, в производстве химических веществ, а также кокса и нефтепродуктов. При этом во всех остальных секторах цены повышались умеренными темпами (за исключением производства прочей неметаллической минеральной продукции, цены на которую снизились). В секторе обеспечения электрической энергией, газом и паром цены упали на 1,8% месяц к месяцу после снижения на 0,6% в октябре. Цены в секторе водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов показали нулевую динамику, как и месяцем ранее.
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