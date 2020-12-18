События последнего времени, связанные с особой обеспокоенностью властей ситуацией с ценами на продовольствие и принимаемыми в связи с этим мерами, скорее всего, не позволят регулятору принять решение о снижении ставки на сегодняшнем заседании, и это при том, что еще несколько дней назад ЦБ придерживался относительно мягкой риторики (так, в интервью Bloomberg Э. Набиуллина подтверждала сохранение потенциала для снижения ставки в перспективе).

Баланс других факторов, которые могли бы оказать влияние на решение регулятора, на наш взгляд, практически не изменился. Напомним, что даже повышение инфляции в продовольственном сегменте, как нам казалось, не пугало регулятора: в том же интервью глава ЦБ отметила, что даже если рост цен достигнет 5% к началу следующего года – это не большая проблема, т.к. дезинфляционные факторы в перспективе возьмут свое. Кроме того, есть и ряд других факторов, голосующих «за» смягчение политики – это остановка восстановительной динамики экономики и при этом относительно крепкий рубль, говорящий об отсутствии рисков финансовой стабильности на данный момент.

Наконец, стоит отметить, что цены на продовольствие, особенно на товары первой необходимости, практически не подконтрольны регулятору, и в этой ситуации не было бы логического противоречия между смягчением политики (с целью поддержать экономику) и ужесточением контроля над продовольственными ценами.

С другой стороны, ЦБ в последнее время сохранял осторожность и никогда не указывал, что будет реализовывать оставшийся потенциал смягчения именно в декабре. Хотя от регулятора редко можно ждать такой конкретики, риторика ЦБ все же обычно должна помогать делать выводы именно о предстоящих событиях. Тем не менее, как мы не раз отмечали, ЦБ очень часто действует по ситуации (если она меняется «в последний момент», то и настрой ЦБ следует за ней). И хотя наш базовый сценарий и предполагал снижение ключевой ставки на сегодняшнем заседании, вероятность такого исхода в связи с событиями последней недели заметно снизилась, и сейчас более вероятным кажется сохранение ключевой ставки на неизменном уровне. Однако это не значит, что потенциал дальнейшего снижения исчерпан: мы полагаем, что если не сейчас, то в перспективе ближайших заседаний ЦБ он будет реализован.



