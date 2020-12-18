Курс рубля на завершающейся рабочей неделе приостановился в росте после нескольких недель укрепления. При этом рост европейской валюты за неделю на форексе с 1,2111 доллара до 1,2274 доллара обусловил ее опережающее укрепление.

В итоге доллар успел обновить минимум с августа, упав до 72,65 руб., но затем пошел в направлении 74 рублей.

Основным курсообразующим фактором для рубля остался рост нефтяных котировок, выходивших в район 52 долларов за баррель сорта Brent. Однако коррекционные настроения по рублю усилились, особенно в свете санкционных рисков

Кроме того, участники рынка валюты РФ продолжили следить за темой вакцинации и утверждения пакета мер экономического стимулирования в США. Они оставались важными факторами влияния на аппетит к риску на глобальных торговых площадках.

В итоге, доллар вечером в пятницу за неделю вырос на 55 копеек до уровня 73,5 руб., евро —на 1,5 рубля до 89,9 руб. Рублевая цена барреля марки Brent при этом поднялась выше 3,8 тысячи против 3,65 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Рубль начал торговую неделю серьезной коррекции вниз против доллара и евро. При этом игрокам было, что зафиксировать, откупая инвалюту. В частности, с уровней закрытия торгов 2 ноября доллар упал почти на 8 рублей, евро — более чем на 5 рублей.

Давление на рубль оказали санкционные риски после очередного "расследования" Алексея Навального, в котором приводились якобы имена и фотографии сотрудников ФСБ, причастных к отравлению Навального.

Кроме того, инвесторов пугали истории про "российских хакеров" на лентах мировых новостных агентств. На завершающейся неделе истекали 45 дней с даты выборов, когда власти США должны подготовить отчет о возможном вмешательстве в прошедшие президентские выборы.

Однако инерция предыдущего укрепления рубля сохранялась, и внешний позитив помогал ему удерживать коррекционный удар. Очередной этап президентских выборов в США прошел без неожиданностей, и эта определенность поддержала курсы рисковых активов в середине недели, в том числе и рубля.

По итогам голосования выборщиков в понедельник демократ Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Теперь результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс США — 6 января, а инаугурация Байдена, в соответствии с конституцией, должна пройти 20 января.

Евро уверенно рос на форексе — в направлении 1,23 доллара. Инвесторы обратили внимание на макроэкономическую статистику. Так, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в декабре вырос до 49,8 пункта с ноябрьских 45,3 пункта, прогноз составлял только 45,8 пункта.

Композитные PMI Германии и Франции также оказались лучше прогнозов.

Кроме того, профицит торгового баланса еврозоны в октябре неожиданно вырос — до 30 миллиардов евро с 24,8 миллиарда в сентябре. Эксперты ожидали, напротив, снижения профицита до 22 миллиардов.

При этом решения ФРС США по базовой учетной ставке и экономические прогнозы регулятора поддержали курс доллара на форексе.

ПРОГНОЗЫ

Завершение рабочей недели рубль проводил в разнонаправленных метаниях против основных резервных валют. Так, вначале он обновил максимум против доллара с августа вслед за нефтью, подскочившей на 9-месячный пик.

Аппетит к риску возрос на новости о прогрессе в процессе переговоров о пакете стимулирования экономики США. Республиканцы и демократы в США завершают переговоры о такой программе, с суммой финансирования в 900 миллиардов долларов. Переговоры ведутся с начала августа, и окончательное решение до сих пор не было принято.

Однако завершение рабочей недели проходило под знаком падения рубля. Евро вернулся на психологический уровень 90 рублей, доллар примерился к 74 рублям.

Между тем, Минфин России на аукционах в среду разместил ОФЗ двух выпусков совокупно на 60,6 миллиарда рублей (по номиналу), превысив почти на 30% суммарный объем за первые две недели декабря. Спрос составил 135 миллиардов.

Таким образом, санкционные риски, обострившиеся в конце года могут быть отчасти компенсированы сохраняющимся carry trade в пользу рубля.

В то же время, ЦБ РФ после пятничного сохранения ключевой ставки дал понять, что берет паузу в дальнейшем ее снижении, что надавило на рубль.

Впрочем, глава регулятора Эльвира Набиуллина поспешила заверить, что на весь 2021 год монетарная политика ЦБ останется мягкой. Таким образом, роста ставок, и соответственно бегства из рублевого госдолга ожидать не стоит. А значит и рубль может остаться неподалеку от текущих уровней.