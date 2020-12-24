На 2021 год достаточно сложно прогнозировать динамику валют в связи с высоким уровнем неопределенности.

Я полагаю, что основные факторы, определяющие динамику рубля, доллара и евро, останутся прежними. Это и санкционная риторика в отношении России, и ситуация на рынке нефти, и монетарная политика регуляторов, и действие бюджетного правила.

Сколько будет стоить доллар к концу года

В случае восстановления деловой активности по всему миру, развивающиеся рынки станут бенефициарами, и рубль в том числе.

Если сохранится сложная эпидемиологическая ситуация, то инвесторы, наоборот, будут стараться избегать дополнительных рисков и сконцентрируются на стабильных валютах. Я не исключаю, что в 2021 году будет наблюдаться высокая волатильность валютных курсов, как и в этом году.

Для долгосрочных сбережений, конечно, желательно выбирать стабильные валюты, например, доллар или евро. Но личные сбережения – вопрос индивидуальный и субъективный.

Доллар по 72,5 или 78? Какой сценарий сработает?

Приобретать валюту на короткий срок – не самое выгодное решение, так как впоследствии может не оказаться шанса выбрать лучший момент для продажи. Тем инвесторам, у кого уже есть валютные накопления, лучше их сохранять.

Однако для тех, кто еще только думает купить валюту, текущий курс несколько дороговат.

Принимая во внимание упомянутые выше факторы, средний курс 75 рублей за доллар выглядит обоснованно в перспективе до нового года. По моей оценке, до конца текущего года пара доллар/рубль останется в диапазоне 74-76 рублей. В I полугодии следующего года диапазон колебания курса явно расширится.

Я не исключаю, что на фоне роста цен на нефть курс доллара может опуститься до 70 рублей в первые несколько месяцев 2021 года, но в случае нарастания санкционного давления доллар может уйти на уровень 80 рублей.

Доллар сейчас продавать точно не стоит

Добавлю, что для более резкого и существенного укрепления российской валюты необходимы фундаментальные предпосылки и основательные драйверы, которых пока нет.



