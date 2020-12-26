В декабре цена на нефть Brent выросла более чем на 8,7% и превысила психологически значимый для рынка уровень в $50 за баррель.

Росту цен на нефть с начала декабря способствовала договорённость стран-участниц соглашения ОПЕК+ о постепенном сокращении действующих жёстких квот на добычу нефти с начала 2021 года. Согласно договорённости, с 1 января участники соглашения будут увеличивать добычу в общей сложности на 500 тыс. баррелей в сутки. Квоты для стран будут пересматриваться ежемесячно в зависимости от ситуации со спросом. На 4 января 2021 года запланирована министерская встреча ОПЕК+ в формате видеоконференции для обсуждения ситуации со спросом и квотами.

В начале второй декады декабря цена Brent, вопреки всем пессимистичным прогнозам, впервые с начала кризиса в марте текущего года выросла до $50 за баррель и даже превысила этот уровень. На нефтяное ралли повлияло сразу несколько факторов: объявления о регистрации вакцин от Covid-19 в США и Великобритании, заявления президента России Владимира Путина о том, что участие в ОПЕК+ для России является «важнейшим направлением» деятельности на нефтяном рынке, а также всё более уверенные прогнозы международных экспертов о том, что в 2021 году миру может угрожать уже не избыток, а дефицит нефти. Положительный новостной фон сопровождался техническими факторами: в первые дни декабря цены на нефть развернулись наверх после понижательного тренда длиною почти в квартал.

С технической точки зрения можно ожидать, что в январе-феврале 2021 года нас ждёт продолжение роста нефтяных цен, ведь если вспомнить, как стремительно в марте текущего года цена Brent с уровней в $53-54 за баррель рухнула до $35, то быстрое возвращение в начале года в коридор $50-55 за баррель было бы логично. Не исключено, что в начале года может получить продолжение и иранская тема. Но не только связанная с потенциальным увеличением добычи и экспорта нефти Ираном, а возможное обострение отношения Ирана с Ираком и, соответственно, с Соединёнными Штатами. По крайней мере, некоторые предпосылки к этому в декабре уже появлялись. С другой стороны, новый президент США Джо Байден будет заинтересован в восстановлении «ядерной сделки» с Ираном и возобновлении переговорного процесса. Так что не исключено, что во второй половине января — феврале цены на нефть могут приостановить рост.

Мы ожидаем, что в 2021 году цена на нефть Brent может находиться в коридоре $39-60 за баррель. В Международном энергетическом агентстве заявили, что как минимум в первом полугодии 2021 года не ожидают быстрого эффекта от начала вакцинации населения мира. А уже объявленные локдауны в ряде развитых стран и появление новых штаммов ковида также могут стать факторами замедления роста и даже снижения цен на нефть. В январе, по нашему мнению, нефть может показывать колебания в интервале в $45-55 за баррель, и примерно в этом же интервале цена нефти может находиться в течение почти всего первого квартала.