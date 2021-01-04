МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Сегодня вечером должна состояться очередная встреча в формате ОПЕК+. Напомним, что предыдущее, декабрьское совещание организации было одним из самых длинных в истории ОПЕК и длилось с перерывами в течение четырех дней.

По итогам декабрьских переговоров участники пришли к соглашению об увеличении добычи на 0,5 млн баррелей в сутки (б/с) в течение трех месяцев начиная с января.

При этом представители стран-участниц ОПЕК будут ежемесячно собираться для мониторинга ситуации и принятия решения о возможных корректировках уровней сокращения или увеличения добычи. Отмечу, что корректировка возможна в объеме 0,5 млн б/с, причем как в сторону увеличения, так и сокращения. Таким образом, общее ограничение добычи стран участниц ОПЕК+ с начала января составляет 7,2 млн б/с от базового уровня. Распределение квот между странами остается в той же пропорции, что и раньше, а нарушителям соглашения дается время до марта, чтобы компенсировать еще несокращённые объемы.

Вероятно, что на сегодняшней встрече никаких решений об изменениях объемов добычи принято не будет. Ситуация на мировых рынках после предыдущей встречи сильно не изменилась, однако цена за месяц подросла с $48 до $53 за баррель сорта Brent.

Массовая вакцинация от Covid-19 находится в самом начале своего пути, и еще не принесла каких-то значимых изменений. Новые случаи заражения по-прежнему находятся на максимумах. Это значит, что не стоит ждать быстрого сворачивания режима карантинов в различных странах. Напротив, можно ожидать их введения там, где их еще не было. Поездок на автомашинах и перелетов в ближайшее время больше не станет, а значит, не стоит ожидать значительного увеличения спроса на нефтепродукты и нефть.

Тем не менее, рынки настроены на победу над пандемией в среднесрочной перспективе. В ближайшее время возможен умеренный рост котировок "черного золота" до $54 за бочку сорта Brent. В течение первого квартала 2021 года цена на нефть, вероятнее всего, останется в диапазоне $49-$59.