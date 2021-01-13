После коррекции в начале недели нефтяные котировки продолжают обновлять максимумы. Участники рынка игнорируют сохранение жестких ограничений во многих странах мира и фокусируются на будущем, ожидая успехов вакцинации и устойчивого восстановления мировой экономики. Дополнительную поддержку во вторник оказало возобновившееся снижение доллара США.

Между тем высокие цены на нефть могут стимулировать активность в сланцевой промышленности США, что может привести пересмотру прогнозов по предложению американской нефти.

Во вторник Управление энергетической информации США (EIA) опубликовало ежемесячный отчет, в котором повысило прогноз по добыче нефти в 2021 г. По оценке ведомства, добыча в 2021 г. упадет на 190 000 б/с к уровням 2020 г. Предыдущая оценка предполагала падение на 240 000 б/с. При этом прогноз по мировому спросу в 2021 г. был ухудшен — ожидается рост на 5,6 млн б/с против предыдущей оценки 5,8 млн б/с.

Также стали появляться тревожные новости об ухудшении соблюдения сделки ОПЕК+ членами альянса. По данным отслеживающей движение танкеров компании Petro-Logistics, соблюдение сделки ОПЕК+ в декабре составило всего 75%, при этом страны ОПЕК исполнили сделку на 82%, а страны, не входящие в ОПЕК, — на 64%. Эти данные расходятся с оценками Reuters и Platts, указывающими на уровень исполнения 99%. Появление такой информации может заставить участников рынка сомневаться в эффективности механизма ОПЕК+.

Однако в настоящий момент настроения на рынке остаются исключительно позитивные. Вчера поздно вечером была опубликована статистика от Американского института нефти (API). По данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5,8 млн баррелей по сравнению с прогнозируемым снижением на 2,3 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге снизились на 232 000 баррелей. Запасы бензина выросли на 1,9 млн баррелей (прогноз +2,7 млн), запасы дистиллятов выросли на 4,4 млн баррелей (прогноз +2,7 млн). Импорт нефти вырос на 90 000 б/с.

Статистика вышла в позитивном ключе, данные по нефти и бензину оказались лучше прогнозов. Сегодня в 18:30 МСК будут опубликованы официальные данные от EIA.

С утра фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $57,1 на 1% выше уровней закрытия предыдущего дня. Техническая картина остается позитивной и указывает на потенциал дальнейшего укрепления. В то же время рынок выглядит перегретым, и текущие высокие цены могут оказаться неустойчивыми.