На первом в этом году аукционе Минфин решил предложить относительно свежий (=низко ликвидный) 7-летний выпуск ОФЗ 26236 (YTM 5,86%) без установления лимита (то есть в объеме всего доступного к размещению остатка 478,6 млрд руб.) и инфляционные бумаги 52003 — также без лимита (в объеме 139 млрд руб.).

Восстановление на рынке ОФЗ, наблюдавшееся в конце прошлого года и в первые торговые дни этого года, было полностью нивелировано в начале этой недели, рынок вернулся на минимумы декабря прошлого года. Несмотря на заметно подорожавшую нефть с середины декабря (на 10 долл. до 56 долл./барр. Brent), индекс RGBI (ценовой индекс ОФЗ) на 1 п.п. ниже (доходности в среднем на 10-15 б.п. выше). Негативное влияние на рынок оказывают возросшая вероятность введения дополнительных санкций против РФ (на фоне обвинений в организации хакерских атак на госучреждения США) и изменение риторики регулятора (пресс-релиз по итогам декабрьского заседания ЦБ РФ свидетельствует о том, что дальнейшее снижение ключевой ставки не предвидится, по крайней мере, в ближайшее время). Кроме того, за последнюю неделю коррекция наблюдалась в долгах всех GEM, где ОФЗ РФ не выглядели хуже остальных, но, тем не менее, их премия к локальным гособлигациям других GEM остается повышенной: по 10-летним бумагам премия РФ к Мексике составляет 60-70 б.п. (возросшая нефть пока не способствует ее сужению). Реализация риска жестких санкций может привести к заметному сдвигу доходностей ОФЗ вверх (минимум на 100 б.п.) вместе с ослаблением курса рубля.

Таким образом, состояние рынка не предполагает заметный интерес к ОФЗ с фиксированной ставкой купона без премии ко вторичному рынку (которая по ОФЗ 26236 должна составлять 10-15 б.п., то есть по YTM 6% мог бы появиться некоторый спрос). Бумаги 52003 из-за своей структуры (низкая ставка купона) интересны лишь узкому кругу участников.