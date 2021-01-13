Помимо санкций и монетарной политики ЦБ РФ негативное влияние на инвестиционную привлекательность ОФЗ оказывает объявленный план заимствований на 2021 г.: Минфин намерен привлечь на рублевом рынке 2,68 трлн руб. (это чистый объем за вычетом погашений, валовый объем составляет 3,67 трлн руб., из них 1 трлн руб. приходится на 1 кв.) на покрытие дефицита бюджета.

При этом осуществить этот план ведомство планирует за счет выпуска длинных ОФЗ с фиксированной ставкой купона (в отличие от 2020 г., когда почти весь огромный выпуск ОФЗ состоял из бумаг с плавающей ставкой купона, выкупленный в основном госбанками), интерес к которым во 2П 2020 г. был низким (на аукционах удавалось продать не более 30 млрд руб.).

Это обстоятельство свидетельствует об амбициозности объявленного плана заимствований: в отсутствие нерезидентов и потенциала для снижения ключевой ставки реализовать такой объем бумаг без заметного влияния на котировки вторичного рынка, на наш взгляд, не представляется возможным.

Учитывая тот факт, что временно свободные остатки (предположительно, это только те средства, которые размещаются Казначейством РФ в банках и на финансовом рынке через НКЦ) сейчас составляют всего 1 трлн руб., Минфину придется или занимать (платить премию за “первичку”), или тратить ФНБ (не соответствует утвержденному бюджету).