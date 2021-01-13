По данным Росстата, инфляция завершила прошлый год на отметке в 4,9% г./г. При относительной стабильности инфляции в сегментах непродовольственных товаров и услуг (завершившей декабрь на уровне 3,9% г./г.) главным драйвером ускорения роста цен остается продовольственный сегмент. Так, за последние два месяца инфляция в нем прибавила почти 2 п.п., достигнув 6,7% г./г. в декабре (5,8% г./г. в ноябре, 4,8% г./г. в октябре).

Хотя в годовом выражении в ближайшие 1-2 месяца инфляция продолжит расти и превысит 5%, месячные темпы роста цен на продукты питания с исключением сезонности, по нашим прогнозам, пойдут на спад. Во-первых, как мы полагаем, это произойдет на фоне стабилизации мировых цен (например, на сахар, фьючерсы на который уже прекратили дорожать), что должно выразиться в снижении продуктовой инфляции м./м. в январе-феврале. Во-вторых, определенный сдерживающий эффект будут оказывать и меры, принятые властями еще в конце прошлого года. Наконец, уже исчерпано «окно» возможности повышения цен в преддверии новогодних праздников, вряд ли ритейлеры продолжат активно повышать цены в период сезонного спада потребительской активности начала года (это чревато потерей выручки на фоне и так достаточно слабого спроса).

Стоит отметить, что непродуктовая инфляция ведет себя достаточно сдержанно. При этом мы полагаем, что для нее повышение цен на бензин, намечающееся вследствие восстановления цен на нефть, не станет особым фактором риска. Напомним, что главным стабилизатором здесь выступает механизм демпфера, который фактически обеспечивает удорожание бензина темпом, близким к инфляции (для сравнения, последние месяцы он и вовсе был ниже нее, дорожая на 2,5% г./г.).

Наш базовый прогноз предполагает возврат инфляции к 4% г./г. к концу 2021 г. В этом сценарии отсутствуют заметные проинфляционные факторы (не предполагается сильное ослабление рубля и/или резкое восстановление потребительской активности). При этом стоит напомнить, что, хотя бюджет и останется дефицитным в этом году, объем государственного стимула, который поступит в том числе и потребителям, будет заметно меньше, чем в 2020 г. В таких условиях сохранение высоких темпов инфляции видится нам маловероятным.