В первую неделю января индекс доллара (курс доллара по отношению к корзине ключевых мировых валют) опустился до минимума с марта 2018 года.

Все надежды на слабый доллар: чего ждать в 2021 году инвесторам в Россию

Я думаю, что сейчас самое время задаться вопросом, не пора ли покупать доллар.