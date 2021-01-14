2021-01-14T10:43:00+03:00
2021-01-14T11:08:53+03:00
2021-01-14T10:43:00+03:00
2021
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Время покупать доллар. Почему?
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В первую неделю января индекс доллара (курс доллара по отношению к корзине ключевых мировых валют) опустился до минимума с марта 2018 года. Доллар начал активно терять свои... ПРАЙМ, 14.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Ксения Лапшина
https://1prime.ru/images/82952/04/829520487.jpg
В первую неделю января индекс доллара (курс доллара по отношению к корзине ключевых мировых валют) опустился до минимума с марта 2018 года.
Доллар начал активно терять свои позиции еще с начала осени, когда в центре внимания инвесторов оказались более рисковые активы, особенно на развивающихся рынках. На данный момент, возможно, наметился разворот в индексе, и доллар начинает отыгрывать обратно свои позиции.
Я думаю, что сейчас самое время задаться вопросом, не пора ли покупать доллар.
Минфин объявил о возобновлении покупок иностранной валюты на открытом рынке, что в среднесрочной перспективе станет позитивом для доллара и негативом для рубля. Уже достаточно давно российская консолидируется в диапазоне 75-75 рублей, что может стать предвестников движения в сторону 80 рублей за доллар.
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