В первую неделю января индекс доллара (курс доллара по отношению к корзине ключевых мировых валют) опустился до минимума с марта 2018 года.

Все надежды на слабый доллар: чего ждать в 2021 году инвесторам в Россию

Доллар начал активно терять свои позиции еще с начала осени, когда в центре внимания инвесторов оказались более рисковые активы, особенно на развивающихся рынках. На данный момент, возможно, наметился разворот в индексе, и доллар начинает отыгрывать обратно свои позиции. 

Я думаю, что сейчас самое время задаться вопросом, не пора ли покупать доллар.

Обещал вернуться: как доллар будет восстанавливать рост в 2021 году

Минфин объявил о возобновлении покупок иностранной валюты на открытом рынке, что в среднесрочной перспективе станет позитивом для доллара и негативом для рубля. Уже достаточно давно российская  консолидируется в диапазоне 75-75 рублей, что может стать предвестников движения в сторону 80 рублей за доллар.