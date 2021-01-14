Нефть реагирует на вспышку коронавируса в Китае
Укрепление доллара США и рост числа случаев заражений COVID-19 в Китае стимулировали распродажи на нефтяном рынке. При этом снижение оказалось достаточно сдержанным, что указывает на сохранение в целом оптимистичного настроя участников рынка. Фьючерсы на Brent вернулись в район $56 за баррель после обновления 9-месячных вершин. Вероятно, коррекция продолжится, однако по большей части она может иметь горизонтальный вид. При этом не исключается повторный всплеск роста в случае подходящего информационного повода.
Китай, второй по величине потребитель нефти в мире, сообщил о самом большом ежедневном скачке числа новых случаев заболевания COVID-19 более чем за 10 месяцев. В преддверии китайского нового года, когда из-за массовых перемещений граждан угроза новой вспышки инфекции кратно возрастает, такая динамика числа заболевших выглядит тревожной. Новые карантины в Китае могут создать неблагоприятный фон для нефтяных рынков. В Европе также наблюдаются проблемы с локализацией инфекции. Страны Евросоюза стабильно продляют локдауны и пока не понятно, удастся ли европейской экономике вернуться к нормальному режиму работы до весны.
Статистика от Управления энергетической информации США (EIA) вторую неделю подряд демонстрирует снижение запасов нефти и опережающий прогнозы рост запасов нефтепродуктов. Загрузка НПЗ выросла с 80,7% до 82%. Судя по данным, снижение запасов нефти по большей части является следствием роста активности нефтепереработчиков, спрос остается относительно слабым. В то же время текущая траектория спроса выглядит адекватной для времени года.
Избранный президент США Джо Байден сегодня может объявить об очередном пакете поддержки для экономики, что может позитивно сказаться на сентименте нефтяного рынка.
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