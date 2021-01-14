На первом в этом году аукционе Минфину удалось занять всего 31,6 млрд руб. (такими темпами объявленный план заимствований выполнен не будет). При этом, как мы и предполагали, участники проявили низкий интерес к классическим бумагам (7-летним ОФЗ 26236): при спросе 15,3 млрд руб. реализованы были бумаги на сумму всего 10,15 млрд руб. (исходя из номинальной стоимости). Премия ко вторичному рынку составила скромные 4 б.п. (при отсечке на уровне YTM 5,91%). Судя по такому низкому спросу, участники решили занять выжидательную позицию, пока не прояснится вопрос с санкциями против РФ (пока США заняты внутренней повесткой – переход власти после выборов и принятие пакета для стимулирования экономического роста). В случае введения жестких санкций (например, наложение запрета на владение новыми госбумагами РФ) произойдет существенное изменение ценообразования на рынке ОФЗ. Вчера движение вниз на рынке ОФЗ продолжилось: индекс RGBI снизился еще на 20 б.п. (больших продаж пока нет).

Однако даже без новых санкций ОФЗ не имеют потенциала для ценового роста в связи с большим навесом нового долга (согласно плану — 3,76 трлн руб.), который будет привлекаться в основном за счет выпуска бумаг с фиксированной ставкой купона (из-за лимитов по процентному риску, этот риск увеличился в прошлом году вследствие огромного размещения ОФЗ с плавающим купоном). Для сравнения – в прошлом году объем размещения таких бумаг составил всего 1,85 трлн руб. в условиях снижавшейся ключевой ставки (с 6,25% до 4,25% годовых), чего в этом году не предвидится (по крайней мере, в таких масштабах). В такой ситуации для покрытия планируемого бюджетного дефицита Минфину, видимо, придется начать тратить средства ФНБ (предоставлять заметную премию за объем размещения на аукционах ведомство, скорее всего, не будет). Избежать этого позволит улучшающаяся конъюнктура на сырьевых рынках (нефти, газа, черных и цветных металлов, что составляют основные статьи экспорта и формируют большую часть доходной части бюджета), благодаря которой дефицит может оказаться существенно ниже плана.