Цены на нефть Brent продолжают оставаться под давлением: ухудшение ситуации с коронавирусом в Китае и ожидания новых локдаунов нивелировали сильные статданные по импорту КНР и новый план эк.стимулов США Дж.Байдена в 1,9 трлн долл. Общерыночная эйфория на ожиданиях «вертолетных денег» довольно сильна, но дневной рост числа заболевших в Китае до максимумов за более чем 10 месяцев несомненно вызывает беспокойство. Хотя совокупное число заболевших в стране находится заметно ниже пиков начала 2020 г., но опасения новой волны вируса закономерно растут, особенно с учетом предстоящих длинных выходных в феврале (китайский новый год).

Мы полагаем, что достаточно уже «перегретая» нефть продолжит снижаться к нижней границе диапазона 50-55 долл./барр., реагируя на ухудшение обстановки в крупнейшем потребителе сырья — Китае.



