В пятницу цены на нефть потеряли более 2% на фоне роста доллара США и негативного шлейфа, который тянут за собой новости о новых ограничительных мерах из-за COVID-19 в Китае. С азиатским регионом связаны наибольшие перспективы по части восстановления спроса, поэтому ужесточение карантина в крупнейшем импортере региона усиливает напряженность.

Также могла иметь место фиксация прибыли по факту реализации позитивных прогнозов. В четверг избранный президент США Джо Байден объявил пакет экономической поддержки в размере $1,9 трлн. На рынках ждали этого пакета и связывали с ним позитивные ожидания, которые к моменту публикации могли полностью найти отражение в котировках.

Фьючерсы на Brent оказались возле $55 за баррель, что почти на $2 ниже 9-месячных максимумов. Учитывая силу реализовавшегося ранее ралли, можно предположить, что инструмент остается перегретым и снижение продолжится. После коррекции инструмент может консолидироваться в диапазоне $52-54 за баррель.

По мере роста цен все больше растет внимание к динамике сланцевого производства в США. На прошлой неделе EIA повысило прогноз по американской добыче на 2021 г. Пока что агентство по-прежнему ожидает снижения к уровням 2020 г. Однако кривая фьючерсов уже сейчас позволяет сланцевикам хеджировать будущее производство по ценам выше $50 за баррель WTI на горизонте года.

Источники Reuters сообщают, что американские компании спешат воспользоваться этой возможностью. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США на неделе до 12 января зафиксировала рекордный уровень коротких позиций по контрактам на WTI за последние полгода.

На прошлой неделе данные Baker Hughes показали очередной рост буровой активности, подтверждая позитивные предпосылки для американских сланцевиков. Число активных нефтяных буровых установок составило 287 шт. (+12 уст.). Этот объем уже может быть достаточным, чтобы поддерживать стабильный уровень производства. Дальнейший рост буровой активности может способствовать пересмотру прогнозов по американской добыче в 2021 г. в сторону повышения.

В то же время представители сланцевых компаний, в основном, делают акцент на стремлении обеспечить достойный уровень свободного денежного потока для своих инвесторов. Кризис спроса в 2020 г. заставил отрасль пересмотреть приоритеты, и такой бурной экспансии, как мы наблюдали в 2017-2019 гг., уже не ожидается.