В ходе сокращенной торговой сессии в понедельник нефтяные фьючерсы незначительно снизились, сохраняя пятничный тренд. Укрепление доллара США, локальная перегретость после ралли и сохраняющаяся неопределенность относительно эпидемии COVID-19 оказывают давление на котировки. В то же время участники рынка сохраняют оптимистичный настрой. Масштабных распродаж не наблюдается, коррекция проходит достаточно плавно и может постепенно перейти в боковую консолидацию.

Производственные ограничения, с которыми столкнулась Pfizer при проведении вакцинации в Европе, несколько отрезвили рынки и заставили более критически взглянуть на перспективы победы над COVID-19. В то время как в Европе сохраняются жесткие ограничения, а в Китае отдельные города повторно закрываются на карантин, текущие цены на нефть выглядят чересчур оптимистичными.

При этом сланцевые производители в США спешат хеджировать комфортные цены выше $50 за баррель WTI на год вперед. Более высокий, чем предполагают прогнозы, уровень добычи американской нефти может выступить негативным фактором для нефти на протяжении 2021 г.

По информации колумниста Reuters Джона Кемпа, хедж-фонды и другие управляющие активами на прошлой неделе сохраняли бычий взгляд на нефть и бензин, наращивая длинные позиции. Это была самая большая волна покупок за последние 7 недель. При этом в контрактах на дистилляты преобладали продажи, что говорит о сдержанном взгляде на перспективы открытия международных границ и восстановления авиаперевозок.

Индекс доллара США, рост которого является негативным фактором для цен на сырье, в понедельник сформировал разворотную свечную формацию «доджи» на дневном графике. Согласно классическому трактованию этого технического сигнала, сегодня инструмент ожидает снижение, что может поддержать нефтяные контракты.

Завтра последний день обращения февральских фьючерсов на нефть WTI. С завтрашнего дня наблюдение будет вестись по мартовским контрактам. Из-за выходного в понедельник данные по запасам нефти от API перенесены на следующий день.



