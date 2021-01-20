Во вторник нефтяные котировки выросли на фоне оптимистичного тона чиновников в США по поводу пакета фискальных стимулов. Глава Минфина США Джанет Йеллен призвала законодателей действовать решительно в отношении стимулов, указывая на выгоды, перевешивающие негативный эффект от роста долговой нагрузки. С точки зрения нефтяного рынка масштабные выплаты американцам могут трансформироваться в дополнительный спрос на топливо, что позитивно скажется на ценах.

Дополнительным позитивом во вторник стали новости из Китая о том, что в 2020 г. страна увеличила объем нефтепереработки до рекордного уровня. Объем переработки вырос на 3,2% до 674,4 млн тонн. Ранее Китай также опубликовал статистику по импорту, согласно которой импорт нефти в 2020 г. вырос на 7,3% до 542,4 млн тонн. Сильный спрос на нефть во втором по величине импортере мира позитивно отражается на рыночном сентименте.

В то же время Международное энергетическое агентство в своем очередном отчете понизило прогнозы по спросу на 2020 г. Агентство ожидает рост на 5,5 млн б/с против прогнозируемых ранее 5,7 млн б/с. Пересмотр объясняется ростом заболеваемости COVID-19. Специалисты МЭА ожидают, что во второй половине 2021 г. темпы роста спроса увеличатся. Прогноз по добыче нефти в США предполагает снижение на 0,3 млн б/с к уровням 2021 г.

Пока прогнозы по добыче в США остаются благоприятными для цен, однако появляется все больше сигналов о восстановлении активности сланцевых производителей. Вчера крупная нефтесервисная компания в США Halliburton представила сильный отчет за IV квартал 2020 г. Прибыль и выручка оказались выше прогнозов за счет более быстрого восстановления спроса на услуги компании. По данным Baker Hughes число активных буровых установок в США с начала года выросло на 20 установок до 287 шт. Если такая тенденция продолжится, то добыча во II полугодии 2021 г. может оказаться выше прогнозов.

Фьючерсы на Brent вчера закрыли торги около $56 за баррель и сегодня с утра продолжают развивать новую волну роста. Оптимизм может оказаться кратковременным, поскольку текущие цены выглядят перегретыми и значительно превосходят консенсус прогноз по средней цене в 2021 г. При отсутствии новых драйверов для роста в течение нескольких дней котировки могут вернуться к снижению.