Крупнейшие кредиторы США опубликовали свои квартальные отчётности. Bank of America, Citi, JPMorgan и Wells Fargo смогли нарастить прибыли за 4-й квартал 2020 года. Улучшение произошло в значительной степени за счёт снижения резервов на потери по выданным кредитам. Прошедший квартал стал первым после пандемии, когда совокупные резервы на потери по ссудам снизились у четырёх банков-гигантов. Незначительный рост резервов в Bank of America сполна компенсируется спадом у трёх остальных банков. (см. график ниже).

Многое говорит и о восстановлении американской экономики: по словам главы JPMorgan, выдача кредитов под покупку автомобилей и жилой недвижимости подскочила на 20%. Потребительская активность – важный компонент роста ВВП.

Банки США из пандемии вышли даже более устойчивыми, чем были год назад: коэффициент достаточности капитала 1-го уровня (CET1) у JPMorgan вырос до 13,1%, у BofA до 11,9%, у Citi до 11,8%, у Wells Fargo – до 11,6%. Такая финансовая устойчивость позволила ФРС разрешить крупным банкам возобновить обратные выкупы акций и смягчить введённые прошлым летом ограничения на дивиденды.

Акции банков достаточно популярны у инвесторов в американский рынок, они стали одними из лучших по доходности с самого «дна» коронавирусного обвала. ETF XLF на акции финансового сектора с того момента прибавил 78,7%. Кроме того, тенденции на долговом рынке и общее восстановление экономики благоприятствуют бумагам крупных банков.



