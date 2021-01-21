В среду на фоне инаугурации президента США Джо Байдена нефтяные котировки демонстрировали оптимизм, однако существенного роста достичь не удалось. Фьючерсы на Brent остались вблизи отметки $56 за баррель. Текущие цены по-прежнему выглядят перегретыми после реализовавшегося ралли и превосходят консенсус прогноз по средней цене в 2021 г. При отсутствии новых драйверов для роста в течение недели котировки могут развернуться к снижению.

Участники рынка ожидают от новой администрации президента оперативного внедрения пакета стимулов на $1,9 трлн, который может поддержать спрос на топливо. Новый глава Минфина Джанет Йеллен во вторник призвала законодателей «действовать по-крупному» и оперативно согласовать пакет стимулов, чтобы поддержать ослабленную пандемией экономику.

Кроме того, Байден выступает сторонником экологических инициатив, что может сдержать рост добычи нефти в США. В своей первый день на посту президента Байден уже подписал указ, согласно которому США возвращаются в Парижское соглашение, предполагающее ограничения на углеродные выбросы. Также президент хочет отменить разрешение на строительство трубопровода Keystone XL из Канады в США и приостановить запланированное бурение в Арктике.

Вчера поздно вечером была опубликована статистика от Американского института нефти (API). По данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,6 млн баррелей по сравнению с прогнозируемым снижением на 1,2 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге снизились на 4,3 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,1 млн баррелей (прогноз +2,8 млн), запасы дистиллятов выросли на 816 000 баррелей (прогноз +1,2 млн). Импорт нефти вырос на 342 000 б/с.

Статистика вышла в нейтральном ключе. Данные по нефти оказались хуже прогнозов, но запасы нефтепродуктов выросли ниже ожиданий, а запасы в Кушинге показали значительное сокращение. Завтра в 19:30 МСК будут опубликованы официальные данные от EIA.



