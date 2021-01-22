Цены на нефть Brent снижаются по мере затухания эйфории относительно стимулов экономики США. На первый план вновь вышли опасения по спросу на энергоносители: восстановление может быть не столь быстрым, учитывая сложную ситуацию с коронавирусом и отложенный эффект от вакцинации. Наибольшее беспокойство вызывает Китай, где в начале февраля начнутся длинные выходные (новый год по лунному календарю), и число заболевших может увеличиться. Сегодня в фокусе  статданные по запасам в США от Минэнерго.

Ждем дальнейшего сползания цен на нефть Brent к нижней части диапазона 50-55 долл./барр.