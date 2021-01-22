Открывшись вниз на негативном внешнем фоне, рубль продолжил активно сдавать позиции, реагируя на ухудшение ситуации на мировых рынках, которые незадолго до старта российской сессии пытались отыграть просадку начала дня. В результате рубль обновил двухнедельный минимум к бивалютной корзине.

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Дополнительное давление на рубль оказывают геополитические угрозы и опасения реализации любых других рисков на выходных. Развивающиеся валюты утром синхронно демонстрировали активно снижение, но в начале наших торгов резко повысились благодаря сильному откату доллара от локальных вершин.

Российский долговой рынок сохраняет крайне негативную динамику. Индекс гособлигаций RGBI быстро снижается, обновляя минимальные с апреля прошлого года уровни.

Нефть продолжает снижаться

В начале дня нефть активно сдавала позиции, совершив утром несколько коррекционных попыток. После старта российской сессии котировки возобновили быстрое снижение. Сейчас Brent торгуется ниже уровня $55.

Рынок нефти реагирует на ухудшение ситуации на других биржевых площадках, вызванное опасениями более медленного восстановления экономики из-за сохранения высоких темпов распространения коронавируса в мире.

Повлиять на дальнейшую динамику нефтяных цен способна финальные отраслевые данные, которые в 19:00 МСК представит Минэнерго США. Ожидается снижение запасов нефти на 1,2 млн барр. и суммарное увеличение запасов нефтепродуктов на 4 млн барр.

Волатильность мирового валютного рынка увеличилась

Индекса доллара (DXY) продолжает совершать широкие разнонаправленные движения в коридоре, сформированном вчера во второй половине дня недалеко от недельного минимума. Утром американская валюта быстро повышалась, но в начале наших торгов резко снизилась, после чего вернулась к дневной вершине. Сейчас DXY прибавляет 0,2% около отметки 90,3 п.

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На этом фоне европейская валюта также демонстрирует разнонаправленную динамику. Вслед за утренним снижением пара EUR/USD совершила рывок вверх, обновив недельную вершину, но к текущему моменту сдала позиции, торгуясь около отметки 1,216.

Техническая картина

Пары USD/RUB быстро достигла верхней границы диапазоне консолидации 73,00–75,30, притормозив около уровня 75 руб. Если часовая свечка будет закрыта над отметкой 75,3, следующей целью восходящего движения может выступить сопротивление, находящееся немного ниже уровня 76 руб.



