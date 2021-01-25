К концу минувшей недели распродажи в нефти возобновились
В минувшую пятницу нефтяные цены снижались на фоне распространения COVID-19 в Китае и роста запасов нефти в США.
Основные распродажи проходили в первой половине дня, после того как Китай сообщил о новых случаях заражения в Шанхае. Угроза ужесточения карантина в стране, являющейся вторым по объему потребителем нефти в мире, повышает риски пересмотра прогнозов по спросу в 2021 г. в сторону снижения.
Статистика от Управления энергетической информации США (EIA), которая была опубликована на два дня позже из-за выходного в понедельник, подтвердила рост запасов нефти. Увеличение показателя составило 4,35 млн баррелей, что превысило и консенсус-прогноз аналитиков (-1,2 млн), и данные от API (+2,56 млн). Рост наблюдался на фоне стабильной добычи и увеличения чистого импорта на 566 тыс. баррелей в сутки (б/с).
При этом запасы нефтепродуктов практически не изменились, показав символический прирост. Загрузка НПЗ выросла с 82% до 82,5%.
В целом статистику можно охарактеризовать как умеренно негативную. Рост запасов по большей части вызван сокращением экспортных поставок и не указывает на существенную слабость спроса в стране.
Фьючерсы на Brent не смогли обновить максимум и формируют вторую волну снижения в рамках коррекции. Согласно соотношениям Фиббоначчи, целью коррекции может оказаться зона $53,5–53,7 за баррель. В целом умеренный характер распродаж и высокий уровень рыночного оптимизма, связанный с уверенностью в эффективности сделки ОПЕК+, соответствуют технической цели нисходящего движения. При этом появление нового драйвера роста вполне может отменить коррекционный сценарий и вернуть котировки выше $56.
На прошлой неделе данные Baker Hughes показали ощутимое замедление роста буровой активности в США. Число активных нефтяных буровых установок составило 289 шт. (+2 уст.). Число газовых установок выросло до 88 шт. (+3 уст.). В Канаде рост был более выраженным — число нефтяных и газовых установок составило 96 шт. (+6 уст.) и 76 шт. (+5 уст.) соответственно.
Тренд на восстановление инвестиционной деятельности в отрасли продолжается. По мере дальнейшей стабилизации нефтяных цен на высоких уровнях мы можем увидеть рост буровой активности и более высокие прогнозы по добыче нефти в США и Канаде.
В пятницу министр нефти Ирана сообщил о том, что нефтяной экспорт Исламской республики в последние месяцы вырос несмотря на санкции. Конкретные цифры названы не были, но он отметил, что это был самый высокий результат за период эмбарго.
До одностороннего выхода США из ядерной сделки с Ираном в 2018 г. иранский экспорт нефти и нефтепродуктов составлял около 2,8 млн б/с. Из-за санкций поставки были снижены и, по примерным подсчетам Reuters, основанным на отслеживании танкеров, в 2020 г. составляли 0,3 млн б/с. При новом президенте США Джо Байдене санкции могут быть сняты, что вернет иранскую нефть на рынок и может оказать давление на цены.
Представитель Ирана призвал Байдена вернуться к ядерной сделке и снять со страны санкции, которые не позволяют открыто торговать нефтью и нефтепродуктами. Он завил, что Иран готов вернуться к полному возобновлению условий сделки 2015 г. В то же время официальные лица из администрации Байдена говорят, что быстрого решения по Ирану ждать не стоит.
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