Цены на нефть Brent остаются пока чуть выше диапазона 50-55 долл./барр., но поводов для дальнейшего роста мы по-прежнему не видим. С одной стороны, есть надежды на масштабные стимулы в США, которые могут быть приняты в течение 4-6 недель, с другой стороны, нет четкой уверенности в быстром восстановлении спроса в связи с ограничениями в ряде стран из-за пандемии, а эффект от вакцинации носит отложенный характер. По сути, сырье остается зажатым между двумя факторами. В то же время, при текущих высоких ценах на нефть есть риски активизации добычи некоторыми сланцевыми производителями, а также — Ираном, в случае снятия с него санкций. Сегодня в фокусе статистика от API, завтра — от Минэнерго США.

Мы продолжаем смотреть на нефть осторожно, ожидая перехода в более оправданный с нашей точки зрения диапазон 50-55 долл./барр.