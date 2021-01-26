Поводов для роста цен на нефть Brent нет
Цены на нефть Brent остаются пока чуть выше диапазона 50-55 долл./барр., но поводов для дальнейшего роста мы по-прежнему не видим. С одной стороны, есть надежды на масштабные стимулы в США, которые могут быть приняты в течение 4-6 недель, с другой стороны, нет четкой уверенности в быстром восстановлении спроса в связи с ограничениями в ряде стран из-за пандемии, а эффект от вакцинации носит отложенный характер. По сути, сырье остается зажатым между двумя факторами. В то же время, при текущих высоких ценах на нефть есть риски активизации добычи некоторыми сланцевыми производителями, а также — Ираном, в случае снятия с него санкций. Сегодня в фокусе статистика от API, завтра — от Минэнерго США.
Мы продолжаем смотреть на нефть осторожно, ожидая перехода в более оправданный с нашей точки зрения диапазон 50-55 долл./барр.
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