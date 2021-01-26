Рынок нефти на прошлой неделе консолидировался чуть ниже постковидных максимумов, цена колебалась в диапазоне 54,5–56,5 долл. за баррель Brent.

Ловушка девальвации: почему слабый доллар неизбежен

В США между тем продолжается постепенное оживление буровой активности (число активных буровых установок – 289, неделю назад – 287), но вместе с тем появились первые признаки того, что новая администрация будет не так дружелюбна к нефтяникам.

Об этом говорят некоторые первые заявления и решения Байдена – например, мораторий на действие соглашения о добыче не федеральных землях, подписанного Трампом. Да и в ходе предвыборной кампании с его стороны звучали заявления о прекращении выдачи новых лицензий на работу на федеральных землях и морском шельфе.

Когда доллар вырастет до 100 рублей и сколько он будет стоить в феврале

В пятницу рубль оказался под сильным давлением из-за ожиданий выступлений оппозиции в выходные.

В пятницу наблюдалось очень сильное внутридневное движение, а сегодня на открытии торгов курс превышал USD/RUB 75,5. Утром были попытки отыграть ослабление, курс откатывался до уровней ниже USD/RUB 74,5, но затем вернулся близко к уровням закрытия пятницы. Опять инвесторы испугались санкционных рисков…

Хотя средне- и долгосрочные перспективы рубля остаются благоприятными (мы ожидаем укрепления рубля до конца 2021 года), пятничная динамика и движение в понедельник показывают, что краткосрочные риски в рубле остаются повышенными.

Февральский доллар окажется в яме сомнений: расти ему или падать

Что касается ухудшения прогнозов по ситуации в мировой экономике из-за медленного прогресса в борьбе с COVID-19, то Россия в сравнении с другими странами выглядит очень выигрышно.

Это касается, например, резервов, которые можно задействовать для поддержки экономики, и довольно экономного подхода, которому следовало правительство РФ в 2020 году. И это должно положительно сказываться на рубле в обозримой перспективе.