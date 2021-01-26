Цены на нефть в понедельник подросли на фоне оптимизма вокруг пакета фискальных стимулов США в размере $1,9 трлн и позитивной статистики из Индии.

Администрация Байдена, похоже, не хочет затягивать с одобрением пакета поддержки и ведет активные обсуждения с членами Конгресса. Реализация пакета позволит поддержать спрос в условиях пандемии COVID-19, в том числе позитивный эффект отразится и на потреблении топлива.

Индийский импорт сырой нефти в декабре вырос до двухлетнего максимума 20,5 млн тонн, чему способствовало ослабление ограничений из-за COVID-19. Такие данные представило Министерство нефти и газа Индии. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года импорт вырос на 9,5%, что стало первым ежегодным увеличением за девять месяцев.

Переработка сырой нефти в третьем по величине потребителе нефти в мире зафиксировала свой первый рост в годовом исчислении с февраля 2020 г. Загрузка НПЗ составила 99,1%. Импорт нефтепродуктов вырос на 1% до 4,25 млн тонн, экспорт нефтепродуктов сократился на 27,7% до 4,7 млн тонн.

Фьючерсы на Brent в понедельник прибавили чуть менее 1% и остались ниже $56 за баррель. Потенциал дальнейшего снижения в рамках коррекции пока сохраняется, хотя техническая картина уже менее пессимистична, чем день назад. При ухудшении сентимента возможен спуск в район $53,5–53,7 за баррель.

Другой позитивной повесткой дня стало сообщение отслеживающей танкеры компании Petro-Logistics о росте уровня соблюдения сделки ОПЕК+ в январе. По оценкам компании, уровень соблюдения сделки ОПЕК+ в январе вырос до 85% после 75%, зафиксированных в декабре. Эти цифры расходятся с официальными данными от ОПЕК и МЭА, которые указывают на декабрьское соблюдение сделки 99%.

Инвестиционный банк Barclays в понедельник повысил прогноз по ценам на нефть в 2021 г. из-за временных факторов, к числу которых относится рост спроса на топливо в зимний период из-за более холодной, чем ожидалось, погоды. При этом он отметил новые риски, связанные с ростом числа случаев COVID-19 в Китае. Прогноз был повышен в среднем на $2 до $55 за баррель Brent и $52 за баррель WTI.