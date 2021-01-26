Рынок США забрался очень высоко, растет вероятность его просадки
Индекс S&P 500 устанавливает рекорд за рекордом несмотря на риски. На сегодняшний день накопилось много факторов, которые могут повлиять на поведение американского рынка акций в среднесрочной перспективе.
Рынку США удалось восстановиться после весеннего провала, прежде всего, из-за фискального и монетарного стимулирования экономики. ФРС готова использовать все доступные инструменты в случае необходимости. Прежде всего, речь идет о количественном смягчении, так как процентные ставки останутся на близких к нулю уровнях как минимум до конца года.
Нынешние объемы — не менее $120 млрд в месяц ($80 млрд Treasuries и $40 млрд ипотечных бумаг). В среду, 27 января, будут опубликованы итоги задания ФРС, которые помогут оценить ситуацию в экономике и определить дальнейшие шаги регулятора.
Новым министром финансов станет Джанет Йеллен, которая настаивает на фискальных стимулах. В 2014–2018 гг. Йеллен была главой ФРС. По ее мнению, монетарная политика должна быть гибкой. Как результат, действия Минфина и Федрезерва могут стать более согласованными, а значит более эффективными для поддержки экономики.
Йеллен заявляла, что все торговые разногласия между США и Китаем не надо сразу прекращать. В целом в программа Джо Байдена предполагает улучшение взаимоотношений с Пекином.
Это может поддержать акции технологичных компаний, чьи производственные цепочки завязаны на азиатские рынки, и китайские бумаги, которые в США находятся под угрозой делистинга.
Рынок закладывает улучшение доходов американских корпораций. Согласно прогнозу исследовательской организации FactSet, в 2021 г. сводная прибыль на акцию S&P 500 может вырасти на 22,6%, а выручка – на 8,3%. Негативный момент в случае весеннего восстановления экономики — ФРС может ослабить монетарное стимулирование.
Мультипликатор P/E индекса S&P 500 составил 39 пунктов и находится на многолетних максимумах. Исходя из общей ситуации на рынке, возрастет вероятность просадки американского рынка акций, хотя очевидных факторов пока для этого нет. Негативным сигналом может стать закрепление S&P 500 ниже 3600 пунктов (котировка на 25 января— 3855 пункта).
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