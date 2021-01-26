Сегодня я бы отметил два события на мировых рынках, которые говорят о том, что в некоторых центральных банках ощущается беспокойство по поводу роста инфляционных ожиданий, роста пузырей на рынках активов.

Спекулянты ставят на укрепление рубля. Чем закончится эта игра ?

В руководстве китайского ЦБ заявили, что на рынке акций и недвижимости формируются пузыри, финансовой системе теперь не нужно столько ликвидности, так как балансы компаний улучшились.

Во-вторых, сегодня неожиданно в ЦБ Чехии заявили, что обсуждают два повышения ставки в этом году, их беспокоит инфляция. Чешская крона сразу выросла на 0.7% к доллару США.

Думаю, что такого рода звоночки мы будем получать все чаще. В этом году будет работать другая мантра – меньше коронавируса, значит меньше стимулов.



