Сегодня я бы отметил два события на мировых рынках, которые говорят о том, что в некоторых центральных банках ощущается беспокойство по поводу роста инфляционных ожиданий, роста пузырей на рынках активов. 

Клавиатура

Спекулянты ставят на укрепление рубля. Чем закончится эта игра ?

Во-первых, Народный банк Китая начал изымать ликвидность из системы, сегодня в результате операций на открытом рынке из системы ушло 78 млрд юаней. Начали резко расти ставки на межбанковском рынке, ставка 7 дневного РЕПО выросла на 36 базисных пункта до уровня 2.79%. 

В руководстве китайского ЦБ заявили, что на рынке акций и недвижимости формируются пузыри, финансовой системе теперь не нужно столько ликвидности, так как балансы компаний улучшились. 

Во-вторых, сегодня неожиданно в ЦБ Чехии заявили, что обсуждают два повышения ставки в этом году, их беспокоит инфляция. Чешская крона сразу выросла на 0.7% к доллару США.  

Думаю, что такого рода звоночки мы будем получать все чаще. В этом году будет работать другая мантра – меньше коронавируса, значит меньше стимулов.