Меньше коронавируса - меньше стимулов: новая мантра центральных банков
Сегодня я бы отметил два события на мировых рынках, которые говорят о том, что в некоторых центральных банках ощущается беспокойство по поводу роста инфляционных ожиданий, роста пузырей на рынках активов.
В руководстве китайского ЦБ заявили, что на рынке акций и недвижимости формируются пузыри, финансовой системе теперь не нужно столько ликвидности, так как балансы компаний улучшились.
Во-вторых, сегодня неожиданно в ЦБ Чехии заявили, что обсуждают два повышения ставки в этом году, их беспокоит инфляция. Чешская крона сразу выросла на 0.7% к доллару США.
Думаю, что такого рода звоночки мы будем получать все чаще. В этом году будет работать другая мантра – меньше коронавируса, значит меньше стимулов.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210126/832893356.html