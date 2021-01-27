Европейский фондовый рынок во вторник прервал череду снижения и по итогам дня показал прирост. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся ростом на 0,63%, британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,23%, немецкий DAX прибавил 1,66%, французский CAC вырос на 0,94%. Европейский фондовый рынок вырос во вторник на фоне положительных данных по прибылям корпораций и повышения прогноза МВВ мирового экономического роста в 2021 г.

Американский рынок, напротив продемонстрировал отрицательную динамику. По итогам основной торговой сессии индекс Dow снизился на 0,07% до 30937,0 пункта, Nasdaq просел на 0,07% до 13626,1, а S&P500 потерял 0,15% и составил 3849,6.

Смягчить падение помогли представители технологического сектора: Facebook вырос на 1,88%, Amazon прибавил 1,27%. Microsoft и Alphabet прибавили 1,54% и 1,02%, соответственно.

Акции General Electric выросли на 4% во вторник после публикации отчетности за 4 квартал 2020 г. Скорректированная чистая прибыль на акцию составила $0,08 против ожидаемых $0,09. Выручка сократилась на 16%, до $21,9 млрд, что незначительно превзошло прогнозы. Обрадовали участников рынка данные по свободному денежному потоку промышленных операций GE за квартал, который составил $4,4 млрд при ожидавшихся $2,5 млрд.

Лучше ожиданий отчитался American Express. Чистая прибыль на акцию компании составила $1,76, что выше консенсус-прогноза в $1,31. Выручка совпала с прогнозами и составила $9,35 млрд. Однако по итогам дня бумаги продемонстрировали отрицательную динамику в 2,3% на фоне продолжающегося падения представителей финансового сектора.

Также сильным отчетом отметился Johnson & Johnson. По итогам дня бумаги прибавили 3%. Компании удалось превзойти ожидания аналитиков по чистой прибыли на акцию ($1,86 против ожидаемых $1,82).

В ходе вечерней сессии свой отчет за 4 квартал опубликовал Microsoft. В ходе вечерней сессии бумаги компании прибавили 6%. Выручка компании увеличилась на 17% в годовом выражении. Чистая прибыль на акцию составила $2,03 и оказалась значительно лучше ожидавшихся $1,64. Выручка также оказалась лучше ожиданий $43,08 млрд против прогнозных $40,18.

Среда будет насыщенным на событие днем. Будут оглашены итоги январской встречи FOMC. Аналитики не ждут изменений ставки от ФРС по итогам заседания.

В среду также все внимание будет сосредоточено на отчетах таких гигантов как Apple и Facebook, Boeing, Tesla, AT&T. Западные площадки продолжают пребывать в нерешительности. Точечно поддержку оказывают отчеты эмитентов. Однако драйвер – новый пакет стимулов Байдена — был только анонсирован, и инвесторы опасаются, что процесс его одобрения может вновь затянуться.



