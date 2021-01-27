Вчера российский рынок акций потерял по итогам основной сессии 0,2% по Индексу Мосбиржи. Однако динамика «голубых фишек» была разнонаправленной. С одной стороны, неожиданно сильно, на 1,5%, взлетел Сбербанк. На другом конце полюса упавший на 2,2% «Лукойл» и на 0,8% «Норникель».

Такая динамика говорит о том, что единой тенденции на рынке нет. Техническая картина также не дает определенных сигналов. Для формирования новой восходящей волны нужно преодолеть сопротивление 3420 пунктов, для чего пока нет никаких поводов. Целью снижения же является район 3300 пунктов.

Сегодня перед нашим открытием внешний фон можно назвать слабо негативным. В небольшом минусе торгуются фьючерсы на американские индексы широкого рынка и большая часть промышленных и драгоценных металлов. Но отчасти это компенсируется удорожанием на полпроцента нефти, которая находится в районе 57 долларов за баррель. Впрочем, в рост нефти мы не верим до тех пор, пока как минимум не начнет улучшать эпидемиологическая обстановка и не начнут сниматься карантинные меры.

Так что открытие нас ждет недалеко от вчерашнего уровня, а затем мы будем следовать за американскими индикаторами, быть может с небольшой тенденцией к снижению. Но принципиальные изменения на рынке вряд ли произойдут.

По итогам вчерашнего дня немного окреп рубль, в паре с долларом сумев завершить торги на отметке 75,1. По-прежнему непроходимая отметка 73 для пары доллар-рубль остается в силе, но сегодня о таком росте рубля даже речи не идет. С обратной стороны преградой выступает 76 руб за доллар. Не исключено, что она будет протестирована в конце недели при ухудшении внешнего фона и на опасениях новых акций протеста в выходные.

Не дает определенных сигналов на отношение инвесторов к риску и золото, продолжая колебаться вокруг 1850 долларов за тройскую унцию. Все попытки начать новую волну роста пока захлебывались. Во многом это связано с неопределенностью курса доллара: после коррекции от 1,350 пара евро-доллар нащупала комфортный диапазон в районе чуть выше 1,21 и также не может определиться с дальнейшим направлением.

В общем, на рынках пока небольшое затишье и придумывание драйверов дальнейшего движения.



