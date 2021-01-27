Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно позитивный внешний фон. Основным фактором, способствующим покупкам в национальной валюте, выступит ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет 0,7%, поднявшись в район 56 долларов за баррель.

При этом разнонаправленная динамика валют развивающихся стран не даст инвесторам дополнительных ориентиров. На таком фоне в начале сессии ожидаем попыток укрепления российской валюты, что приведете к отступлению пары доллар/рубль ниже 75 рублей. Однако в ходе сессии американская валюта будет предпримет попытки возвращения в диапазон 75-77,5 рубля, чему может поспособствовать ухудшение внешней конъюнктуры. В частности, мы не исключаем возобновления негативной динамики в ценах на нефть, в случае если данные Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов не подтвердят позитивную статистику от API.

Напомним, что по итогам вторника рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар снизился на 0,4%, отступив в район 75,1 рубля, евро потерял 0,1%, закончив торги чуть ниже 91,4 рубля.