Во вторник ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки закрылись разнонаправленно. В самом начале торговой сессии фондовые индексы обновили свои исторические максимумы на фоне сильных отчетов ряда компаний, но затем сдали позиции, поскольку многих инвесторов беспокоят чрезвычайно высокие оценки Индекса S&P 500. По итогам сессии S&P 500 снизился на 0,15%, до 3849,6 пункта, Dow Jones Industrial Average упал на 0,07%, до 30937 пунктов, а NASDAQ Composite прибавил 0,05% и закрепился на отметке 12490,2 пункта.

Европейские фондовые рынки завершили торги на положительной территории. Подъем был поддержан корпоративной отчетностью и прогнозом МВФ по темпам восстановления мировой экономики. По итогам дня немецкий DAX вырос на 1,66%, до 13870,99 пункта. Французский CAC40 поднялся на 0,94%, до 5523,52 пункта. Британский FTSE100 прибавил 0,23%, до 6654,01 пункта. Европейский региональный Индекс STOXX 600 вырос на 0,63% и завершил день на уровне 407,7 пункта.

Российские фондовые индексы вчерашнюю сессию завершили разнонаправленно из-за неопределенной обстановки за рубежом. По итогам сессии Индекс МосБиржи просел на 0,2%, до отметки 3390,76 пункта, а номинированный в долларах Индекс РТС вырос на 0,77%, до уровня 1422,95 пункта.

Сегодня для отечественного рынка складывается нейтральный внешний фон. К 8:30 мск котировки фьючерсов на S&P 500 снижаются на 0,17%. На азиатских площадках наблюдается преимущественно положительная динамика: растут китайский CSI 300 (+0,19%), японский Nikkei 225 (+0,19%) и гонконгский Hang Seng (+0,11%); корейский KOSPI снижается на 0,41%. Котировки золота убавляют 0,34% и находятся у отметки $1844,60 за тройскую унцию. К 7:55 мск мартовские фьючерсы на нефть марки Brent подрастают на 0,29% и находятся у отметки $55,8, мартовские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются в плюсе на 0,36% на уровне $52,80.

Что касается макроэкономической статистики, то в России сегодня не ожидается выхода важных данных. Внимание российских инвесторов будет направлено на выступление Владимира Путина на Международном экономическом форуме. Стоит отметить, что президент выступит в рамках данного мероприятия впервые с 2009 года.

В Германии в 10:00 мск опубликуют февральский индекс потребительского климата Gfk, а в 14:00 мск во Франции выйдут данные по безработице в стране. Ключевым событием сегодняшнего дня станет заседание ФРС США. В 22:00 мск станет известно решение по ключевой ставке и параметрам денежно-кредитной политики регулятора. В 22:30 мск состоится пресс-конференция FOMC, в ходе которой ожидается выступление Джерома Пауэлла и его комментарии относительно экономического положения США.

Из корпоративных событий на российском рынке стоит отметить публикацию операционных результатов за IV квартал и 2020 год O'KEY Group.



