Российский рынок акций во вторник показал нейтральную динамику. Общая картина по индексу Мосбиржи практически не изменилась, объемы торгов снизились со 110 до 85 млрд руб. Голубые фишки вновь выглядели чуть хуже акций компаний средней и малой капитализации. Эта тенденция продолжается уже почти две недели.

Активность участников снижается на фоне отсутствия новых поводов как для продолжения начавшейся в конце прошлой недели коррекции, так и для возобновления роста в сторону исторических максимумов.

Тем не менее, учитывая, что индекс акций развивающихся стран MSCI EM вчера потерял 1,5%, наш рынок проявил относительную силу. Правда, это всего лишь частично сократило накопленное в последние дни отставание.

На рынке акций США тем временем были переписаны рекордные отметки по S&P 500. Однако импульс роста на открытии впоследствии не получил продолжения. Ближайшим уровнем сопротивления выступает отметка 3875 п. Если она будет пройдена, то по S&P 500 откроется среднесрочная перспектива роста вплоть до 4020 п.

В центре внимания сейчас сезон корпоративной отчетности. Вчера уже после закрытия результаты представил Microsoft, превзойдя ожидания аналитиков как по размеру чистой прибыли, так и по объему выручки. В основную сессию до отчета акции выросли на 1,2% и установили новый рекорд, а на постмаркете они подскочили еще более чем ан 3%.

Сегодня после завершения основной торговой сессии в США отчетность опубликуют такие крупные компании как Apple, Tesla и Facebook.

За океаном ключевым событием станет заседание ФРС. В 22:00 МСК будут опубликованы значение ключевой ставки, прочие параметры монетарной политики и пояснительная записка регулятора. В 22:30 МСК состоится пресс-конференция Джерома Пауэлла. Ключевая ставка останется неизменной на уровне 0–0,25%. Интересными могут быть комментарии ФРС относительно рисков, связанных с волной пандемии коронавируса и возможном весеннем улучшении ситуации в экономике. Кроме того, фокус на программе количественного смягчения (QE). В марте-мае баланс ФРС увеличился более чем на $2 трлн. С июня регулятор начал выходить из режима экстремальных мер стимулирования.

По индексу Мосбиржи в качестве ближайшей важной поддержки выступает район 3320–3330 п. Об отмене сценария со спуском к этим отметкам можно будет говорить лишь в случае закрытия пары сессий выше 3440 п.

В паре USD/RUB импульс роста ожидаемо остановился около 75,5–76. Эти уровни выступают сильной зоной сопротивления, отделяющей от ускорения к следующему ориентиру на 76,8. Снизу в качестве среднесрочных поддержек по доллару можно обозначить диапазон 72,6–73. Сегодня с утра поводов для существенного ослабления рубля не наблюдается. Скорее всего, в ближайшие дни мы продолжим наблюдать за широкой консолидацией в обозначенных выше границах.

Среди относительно ликвидных бумаг в центре внимания:

— Распадская (+3,1%). Рост ускорился на новостях о том, что материнская компания Evraz может выделить свои угольные активы в отдельный бизнес. Ранее Распадская завершила сделку по покупке Южкузбассугля. С одной стороны, сообщается, что совет директоров компании продолжит оценивать различные стратегические варианты развития, и нет никаких гарантий, что потенциальное выделение угольного бизнеса в итоге произойдет. Но с другой, вариант выделения угольного бизнеса может привести к заметной положительной переоценке на длинном горизонте. Подъем акций Распадской на этих новостях может быть продолжен.

— АЛРОСА (+3%). Бумаги отскочили после 3%-го падения днем ранее. Текущая оценка выглядит относительно справедливой, существенный апсайд по бумагам не выделяем. Район 108–110 руб. выступает сильной зоной торможения.

— АФК Система (+0,8%). В компании заявили, что нацелены на увеличение дивидендов, и по итогам 2020 г. менеджмент хочет предложить удвоить выплаты, доведя их до 2,6 млрд руб. Новость вряд ли обрадует тех, кто рассчитывал на высокие выплаты, так как при таком раскладе дивдоходность составит лишь около 0,8%. Впрочем, в кейсе Системы в центре внимания другие драйверы, а именно динамика публичных активов и перспектива новых IPO непубличных бизнесов (Segezha, Медси, Степь).

— Ozon (-2,8%). Значительные отклонения цены для этих бумаг являются рядовым событием. Амплитуда колебаний останется повышенной. Вчерашняя просадка не дает никаких намеков на дальнейшую динамику. Пока все движение последних сессий укладывается в обычный боковик. Отличие от обычной консолидации только в значительном размере этого диапазона: 3850–4200 руб.

— Лукойл (-2,2%). Накануне оказался в аутсайдерах среди голубых фишек. Каких-то корпоративных новостей негативного характера, которые могли бы стать причиной ускорения распродаж, не обнаружено. Ситуация на рынке нефти остается стабильной. Дальнейшая просадка бумаг может рассматриваться как повод для наращивания позиций. Долгосрочный взгляд по акциям Лукойла в целом позитивный.

Сегодня отчет об операционных результатах за IV квартал представит компания OKEY. С момента листинга на Мосбирже в декабре бумаги компании снизились на 4,7%.

Также среди ожидаемых событий сегодня запланировано выступление Владимира Путина на Международном экономическом форуме в Давосе.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские индексы после нашего закрытия во вторник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,15%, нефть Brent находится около уровня $56.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет рядом с уровнем закрытия вторника.



