Российские индексы изменились разнонаправленно. Российский рынок акций открылся вчера немного ниже уровней закрытия понедельника под влиянием падающих азиатских рынков и дешевевшей нефти. Затем на росте европейских индексов он консолидировался, а завершил день разнонаправленным движением индексов. Индекс РТС по итогам торгов поднялся на 0,8%, а индекс Мосбиржи потерял 0,2%. Курс рубля к доллару оставался волатильным, но в результате изменился мало.

Европейские рынки получили поддержку благодаря сообщениям сразу о нескольких крупных сделках по слиянию компаний. Индекс Eurostoxx 50 прибавил около 1,1%. Тем не менее эпидемиологическая ситуация в еврозоне по-прежнему напряженная, проблемы с поставкой вакцины в запланированных объемах не разрешены. ВОЗ вчера заявила, что уровень вакцинации в обозримом будущем останется недостаточным для предотвращения распространения вируса. Тем не менее МВФ вчера улучшил свой прогноз роста экономики в 2021 г. на 0,3 п.п. до 5,5%, аргументируя это ожидающимся эффектом от массовой вакцинации и фискальных стимулов. Фонд предполагает, что ведущие центробанки сохранят ставки на текущих уровнях в течение и 2022 г.

В США рынки вчера в основном консолидировались в ожидании исхода двухдневного заседания ФРС, которое завершается сегодня. Вряд ли регулятор примет какие-либо решения по ставкам при нынешней инфляции, существенно отстающей от целевого значения. Также мы не ждем изменений в объемах финансовой поддержки экономики со стороны ФРС. Однако инвесторы рассчитывают получить от банка информацию о его долгосрочных планах, а также услышать оценки текущего состояния экономики и ее перспектив. Кроме того, как всегда, глава ведомства Джером Пауэлл проведет прессконференцию. Американские индексы вчера закрылись с символическими потерями.

Сегодня в Азии, в ожидании исхода заседания ФРС, фондовые рынки торгуются разнонаправленно, но без значительных движений. Фьючерсы на основные европейские и американские индексы находятся в умеренном минусе. Нефть дорожает на ожиданиях сокращения запасов в США.

Российский рынок вновь начнет день вблизи уровней предыдущего закрытия.