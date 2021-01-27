ОФЗ подорожали на фоне повышения спроса на облигации развивающихся стран
По итогам торгов во вторник кривая доходности ОФЗ сместилась вниз на 2-4 б.п. Покупкам рублевых облигаций способствовал рост оптимизма на глобальных рынках. Вчера отмечался рост цен и снижение доходности 10-летних гособлигаций Бразилии, Мексики, Турции, ЮАР как в местной валюте, так и евробондов. Сегодня на фоне роста Brent до 56 долл за баррель покупки ОФЗ могут продолжиться.
Минфин РФ сообщил, что в среду проведет аукцион по размещению инфляционного выпуска ОФЗ-ИН 52003 с погашением в 2030 г. На фоне ускорения инфляции в последние месяцы данная бумага пользуется спросом у инвесторов. Ожидаем размещение в объеме около 30 млрд. руб.
Сегодня важным событием для рынков будет заседание ФРС. До появления комментариев американского центробанка относительно перспектив монетарной политики ожидаем сохранения доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 6,20 — 6,30% годовых.
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