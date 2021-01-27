Главный фактор — это общий тренд на ослабление валют развивающихся рынков в январе. Ухудшение эпидемиологической ситуации в ряде крупных развивающихся стран, сохранение локдаунов в Европе, риски второй волны коронавирусной инфекции в Китае, задержки вакцинации в ряде стран – всё это негативно сказалось на долговых и валютных рынках развивающихся стран. Отметим, что динамика рубля соответствует динамике сопоставимых валют развивающихся рынков. Так рубль и мексиканский песо в январе ослабли к доллару на 1,5%, южноафриканский ранд – на 4%, бразильский реал – на 5%.

В ожидании девальвации рубля: чего стоит опасаться

Февральский доллар окажется в яме сомнений: расти ему или падать

Полагаем, что рубль в январе и феврале останется в диапазоне 72-76 к доллару и 89-93 к евро. Первый квартал – наиболее благоприятный для курса рубля благодаря сильному текущему счету, высоким ценам на нефть, низкому спросу на импорт. В этом году поддержку рублю оказывают ограничения на внешний туризм из-за пандемии, которые снижают спрос на валюту. Также в пользу активов развивающихся стран и рубля будут выступать ожидания принятия нового крупного пакета бюджетных расходов в США. Наконец, ФРС и ЕЦБ будут сохранять ультрамягкую монетарную политику и продолжать накачивать рынки дешевой ликвидностью, что благоприятно для высокодоходных активов развивающихся стран, включая российские активы.



