Учитывая сохраняющееся напряжение в сегменте ОФЗ, Минфин принял мудрое решение выставить сегодня на аукцион только серию ОФЗ-ИН 52003 (июл.30), пусть и в неограниченном объеме. Мы рассчитываем, что цена отсечения на аукционе будет установлена в диапазоне 100.3-100.5% от номинала.

Вторичный рынок воспринял вчера это решение позитивно, доходности серий ОФЗ-ПД снизились на 3-5 бп вдоль кривой. Учитывая небольшое улучшение настроений на валютном рынке, вполне вероятно, что умеренно позитивный характер торгов сохранится и сегодня.