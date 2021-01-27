Сектор российских еврооблигаций: давление продавцов ослабло. После трех понижательных сессий вчера наконец покупатели начали превалировать в российском сегменте еврооблигаций. 5-летняя риск-премия на «Россию» тоже начала откат от максимумов с ноября. Дальнейшей нормализации в секторе должна поспособствовать некоторое снижение доходности базового актива, произошедшее в начале недели. Армения размещает 10-летние еврооблигации на $750 млн под 3,875%. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 4,375-4,5%, сообщается, что спрос на долговые бумаги по финальной ставке составил $2,5 млрд.

Сектор ОФЗ: Минфин предложит инфляционный линкер без лимита. Ввиду не слишком позитивного фона, Минфин решил сегодня не предлагать рынку бумаги с фиксированным купоном, выбрав линкер серии 52003 без лимита. Флоатеры, видимо, решили приберечь до лучших времен. Кстати, рост ставок с начала года отражается и на стоимости так называемых «защитных» бумаг. Например, линкер, который будет сегодня предложен на аукционе, подешевел с начала января на полфигуры.

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