На сегодняшнем аукционе Минфин решил отказаться от размещения бумаг с фиксированной ставкой купона. По-видимому, лимит на процентный риск был выбран в прошлом году (в значительной части), поэтому ведомство не предложило бумаги и с плавающим купоном (=RUONIA), что являлось обычной тактикой раньше в периоды неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Вместо этого сегодня размещаются инфляционные бумаги ОФЗ 52003 в объеме всего доступного остатка (139 млрд руб.). Эти бумаги имеют свой узкий круг локальных инвесторов, для которых не важен текущий доход (он составляет всего 2,5% годовых). Некоторый спрос может появиться за счет недавнего всплеска инфляции (хотя фактический рост цен по широкому списку товаров не полностью транслируется в индекс потребительской инфляции, рассчитываемой Росстатом, кроме того, рост цен сдерживается продолжающимся падением доходов населения в реальном выражении).

Премия за риск санкций заметно возросла.

За последние две недели ценообразование рынка ОФЗ заметно изменилось: линия доходностей сместилась вверх на 20-30 б.п., при этом 10-летние по дюрации выпуски достигли отметки YTM 6,6%. Такая динамика оказалась одной из самых худших в сегменте локальных долгов GEM, для сравнения – доходности длинных выпусков Мексики снизились (на 5-10 б.п.). В результате премия ОФЗ РФ к Мексике выросла на 30 б.п. до 100 б.п., что в условиях стабильных цен на нефть (и ключевых ставках, которые одинаковы в обеих странах) отражает переоценку инвесторами вероятности введения новых санкций (в связи с недавними событиями в РФ и отклик на них в США и ЕС). Несмотря на постоянные в последние годы угрозы ужесточения санкций, сейчас участники рынка, похоже, рассматривают это как неизбежное событие, которое может произойти в ближайшее время. По нашему мнению, в случае введения жестких санкций в виде запрета на покупку новых рублевых госбумаг РФ произойдет большой сдвиг их линии доходностей вверх (продажи от нерезидентов пока были очень умеренными).