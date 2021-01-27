В лидерах роста к середине сессии пребывали акции М. Видео (+2,05%) и котировки ОГК-2 (+1,70%). Обыкновенные акции Сбербанка подорожали на 1,3%. В лидерах снижения были бумаги Полиметалла (-2,21%) и котировки ГМК “Норильский никель” (-1,91%). Акции Петропавловска подешевели на 1,75%.

По золотодобытчикам в среду продолжались продажи, хотя ярко выраженной негативной динамики в ценах на сам металл не наблюдалось. Золото консолидируется чуть ниже 1850 долл./унц. и пока не получает веских драйверов для развития восходящего движения.

Обыкновенные акции Сбербанка в последние две сессии восстанавливаются с локальных минимумов и стремятся к средней полосе Боллинджера дневного графика (район 277 руб). Объемы торгов на повышении, однако, не столь высоки, что уже говорит о более сдержанном интересе покупателей, нежели продавцов. С технической точки зрения открывать новые краткосрочные “длинные” позиции раньше преодоления 277 руб не рекомендуется ввиду рисков отскока вниз, которые с фундаментальной точки зрения будут усугубляться санкционной опасностью. Как минимум до прояснения геополитической ситуации акциям Сбербанка сложно будет подняться выше 300 руб. Более того, при закреплении ниже 261 руб увеличится риск движения к 250 руб (район средней полосы Боллинджера недельного графика).