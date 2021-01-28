Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Нефть и промышленные металлы торгуются в минусе. Азиатские индексы снижаются. Индекс доллара торгуется в плюсе около 0,1% выше отметки 90,70 пунктов. CAD, NZD и AUD теряли от 0,25% до 0,4% против доллара США. Главными темами остаются опасения, что ФРС не будет расширять свою количественную программу, а в Конгрессе начнёт буксовать пакет «спасения Америки» за $1,9 трлн, или вовсе выльется в политический кризис. Также расширение карантинных мер в Европе и Азии угрожает очередным спадом потребления сырьевых ресурсов.

Глобальное бегство от риска увлекло за собой рубль

Рубль в первой половине дня укреплялся в моменте до 74,85 за доллар и 91,04 за евро. Однако вечерний отрезок торгов отличался повышенным пессимизмом на глобальном рынке. Индекс доллара повышался почти на 0,4% перед итоговым заявлением ФРС, поднявшись выше 90,50 п. CAD, AUD и NZD теряли от 0,5% до 0,7% против валюты США.

В ожидании девальвации рубля: чего стоит опасаться

Аукцион сложно считать выдающимся. Это минимальный объём размещения почти за год. Само ведомство пока не торопится предоставлять рынку повышенную премию, что и сказывается на интересе участников. Впрочем, в текущем году ещё не было ни одного аукциона ОФЗ-ПК, которые в сложившейся ситуации должны привлечь больше внимания инвесторов. К вечеру среды доллар укреплялся на 1,02% до 75,85, а евро на 0,50% до 91,84.

ФРС обещает дополнительные меры, но лишь при ухудшении ситуации

Итоги заседания ФРС сюрпризов не принесли. Объём покупки облигаций оставлен на уровне $120 млрд, ставка в диапазоне 0,00%-0,25%. Однако в заявлении говориться о том, что восстановление экономики замедлилось, а в секторах, которые пострадали от пандемии, вновь наметился спад.

Рынок не получил каких-либо заверений в готовности расширить стимулирующие меры, а по сей причине доходности по казначейским обязательствам вновь начали расти. По 10-летним бумагам доходность подросла до 1,11% сразу после публикации заявления Комитета по операциям на открытом рынке. Впрочем, затем она столь же резко сокращалась.

Спекулянты ставят на укрепление рубля. Чем закончится эта игра ?

По поводу инфляции он отметил, что ФРС обладает достаточным терпением, а возможный рост цен в текущем году может оказаться нестабильным. Новые штаммы коронавируса добавляют неопределённости. Если экономика снова начнёт давать сбои, то ФРС, как говорит Пауэлл, может предпринять дополнительные шаги. Рынок не получил того, что хотел.

Новых денег пока не будет, а судьба пакета «спасения Америки» остаётся неопределённой. Более того, администрация президента Джо Байдена продолжает ревизию наследия Дональда Трампа. В частности, было объявлено о приостановке контрактов на продажу оружия странам Персидского залива с целью их проверки на соответствие интересам США. Также был подписан указ, который приостановил выдачу буровых лицензий на федеральных землях, а департаменту внутренних дел поручено провести ревизию уже выданных разрешений. Также обратим внимание на макроэкономику. Объём заказов на товары длительного пользования в США вырос за декабрь на 0,2% при ожиданиях роста на 0,9%.

Демократы готовы игнорировать республиканцев, а частные инвесторы наказывают институциональных «медведей»

В подобных условиях индексы не нашли ничего более оригинального, как показать самое сильное падение за несколько месяцев. Акции Boeing упали на 3,97% после того, как компания отчиталась об убытках в объёме $11,9 млрд за 2020 год. Даже новости из Европы, где вновь разрешили полёты B737 Max, не помогли акциям авиастроителя.

Отчетность Netflix: полет нормальный

Ситуация привлекла внимание регулятора рынка, а институциональные инвесторы говорят о возможных дисбалансах в будущем, которые способны разрушить весь рынок. Впрочем, вернёмся к делам более разумным, или менее разумным. Демократы в Конгрессе готовы одобрить пакет «спасения Америки» без участия республиканце.

Куда пойдут агрессивные и консервативные инвесторы в этом году

Однако демократы не отказываются от любых вариантов, даже от использования закона о пересмотре бюджета, чтобы протащить повышение расходов без участия республиканского меньшинства.

После завершения регулярной сессии инвесторам также предстояли нервозные отчёты. Apple сообщила о рекордной выручке $111,4 млрд при росте продаж на 21%. Продажи умных телефонов выросли на 17%, услуг на 24%, продажи iPad увеличились на 41%, а компьютеров Mac на 21%. Глава компании Тим Кук сказал, что квартал мог бы быть и лучше, если бы не пандемия. Регулярную сессию акции Apple завершили падением на 0,77%, а на расширенных торгах продолжили снижаться ещё на 2%.

Facebook отчиталась лучше ожиданий (-3,51%), но будущее компании становится неопределённым. Глава Марк Цукерберг говорит о том, что народные массы пользователей выступают против политического контента.

Также негативный эффект может оказать смена политики приватности в IOS, что затрудняет идентификацию пользователя для целевой рекламы. И, наконец, Tesla (-2,14%) отчиталась хуже ожиданий по прибыли, но всё же записала в свою историю очередной прибыльный квартал.



