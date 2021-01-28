Цены на нефть Brent снижаются, несмотря на сильное сокращение запасов сырой нефти в США. Давление на цены оказывают крепкий доллар и возобновившиеся опасения по спросу из-за ограничений поездок и задержек с вакцинами от коронавируса. Статистика от Минэнерго США показала неожиданное сокращение запасов сырой нефти на 10 млн барр., до минимумов с марта 2020 г., вызванное сильным падением импорта. Запасы бензинов выросли на 2,5 млн барр., дистиллятов — упали на 0,8 млн барр. Тем не менее, внимание инвесторов переключается на ситуацию со спросом, восстановление которого крайне неустойчиво, особенно в еврозоне, где наблюдается падение трафика и серьёзное отставание от других стран (США, Великобритания) с поставкой вакцин. Все это создает угрозы для двойной рецессии в регионе.

На фоне возобновивших пессимистичных настроений мы рассчитываем на возврат Brent в диапазон 50-55 долл./барр. и плавное сползание к 53 долл./барр.



