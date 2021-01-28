Добыча нефти в США при Байдене может оказаться под давлением
Нефтяные котировки в среду оставались стабильны. Фьючерсы на американскую нефть WTI выглядели чуть лучше контрактов на Brent благодаря позитивной статистике по запасам нефти. В результате спред между сортами сократился и оказался около $3 за баррель.
Статистика от Управления энергетической информации США (EIA) подтвердила снижение запасов на прошлой неделе, причем масштабы сокращения оказались выше, чем предполагали данные от API. Запасы нефти сократились на 9,9 млн баррелей против оценки API в 5,3 млн. Сокращение произошло за счет снижения добычи на 0,1 млн б/с до 10,9 млн б/с, а также падения чистого импорта на внушительные 2,1 млн б/с. Запасы нефтепродуктов показали смешанную динамику, несущественно отличающуюся от прогнозов. Загрузка НПЗ снизилась с 82,5% до 81,7%.
На фоне публикации данных котировки подскочили, однако дальнейшее ухудшение настроений на мировых площадках, связанное с разочарованием в стейтменте ФРС, оказало давление на нефть и не позволило закрыть торги в уверенном плюсе.
Фьючерсы на Brent остаются возле прежних уровней. Консолидация длится уже около недели, причем отклонения от диапазона $55,5–56 достаточно быстро нивелируются рынком. С учетом того, что консолидация наблюдается после отката от максимумов, техническая картина располагает к развитию более глубокой коррекции. Можно предположить цель в районе $52,5–53 за баррель.
В США администрация Байдена в среду приостановила заключение новых договоров аренды на федеральные земли для добычи нефти и газа, а также сократила субсидии на ископаемое топливо. На федеральных землях добывается около 22% американской нефти и 12% газа. При этом доля предприятий, работающих на этих землях, в выбросах углекислого газа составляет почти 25%. Это делает ограничение добычи на федеральных землях важной целью экологической программы Байдена. Пока не совсем понятно, насколько сильным в действительности может быть давление на отрасль. Однако такой сдерживающий фактор еще больше снижает риски возобновления экспансии сланцевой промышленности и избытка предложения сланцевой нефти. Для цен на нефть это позитив.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210128/832913579.html