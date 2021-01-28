Нефтяные котировки в среду оставались стабильны. Фьючерсы на американскую нефть WTI выглядели чуть лучше контрактов на Brent благодаря позитивной статистике по запасам нефти. В результате спред между сортами сократился и оказался около $3 за баррель.

Статистика от Управления энергетической информации США (EIA) подтвердила снижение запасов на прошлой неделе, причем масштабы сокращения оказались выше, чем предполагали данные от API. Запасы нефти сократились на 9,9 млн баррелей против оценки API в 5,3 млн. Сокращение произошло за счет снижения добычи на 0,1 млн б/с до 10,9 млн б/с, а также падения чистого импорта на внушительные 2,1 млн б/с. Запасы нефтепродуктов показали смешанную динамику, несущественно отличающуюся от прогнозов. Загрузка НПЗ снизилась с 82,5% до 81,7%.

На фоне публикации данных котировки подскочили, однако дальнейшее ухудшение настроений на мировых площадках, связанное с разочарованием в стейтменте ФРС, оказало давление на нефть и не позволило закрыть торги в уверенном плюсе.

Фьючерсы на Brent остаются возле прежних уровней. Консолидация длится уже около недели, причем отклонения от диапазона $55,5–56 достаточно быстро нивелируются рынком. С учетом того, что консолидация наблюдается после отката от максимумов, техническая картина располагает к развитию более глубокой коррекции. Можно предположить цель в районе $52,5–53 за баррель.

В США администрация Байдена в среду приостановила заключение новых договоров аренды на федеральные земли для добычи нефти и газа, а также сократила субсидии на ископаемое топливо. На федеральных землях добывается около 22% американской нефти и 12% газа. При этом доля предприятий, работающих на этих землях, в выбросах углекислого газа составляет почти 25%. Это делает ограничение добычи на федеральных землях важной целью экологической программы Байдена. Пока не совсем понятно, насколько сильным в действительности может быть давление на отрасль. Однако такой сдерживающий фактор еще больше снижает риски возобновления экспансии сланцевой промышленности и избытка предложения сланцевой нефти. Для цен на нефть это позитив.