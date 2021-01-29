После негативного открытия российский рынок акций сумел отрасти, компенсировав к окончанию основной сессии все утреннее падение благодаря улучшению внешнего фона.

Спекулянты ставят на укрепление рубля. Чем закончится эта игра ?

Лучше рынка у нас были бумаги экспортеров, поддерживаемые ослаблением рубля.

Однако сегодня перед нашим открытием картина вновь резко негативная: американские фьючерсы теряют более процента, пара евро-доллар сверху вниз тестирует отметку 1,21, в уверенном минусе большинство промышленных металлов. Лишь нефть остается стабильной, торгуясь чуть выше 55 долларов за баррель. Все говорит о том, что рынки вошли в фазу высокой волатильности.

Так что открытие нас ждет с серьезным падением. Скорее всего, Индекс Мосбиржи пробьет поддержку 3300 пунктов и откроет себе дорогу на снижение еще на 100 пунктов.

Вроде никаких негативных поводов для масштабного падения нет, и не исключено, что ночная просадка по американским фьючерсам будет выкупаться. Однако это далеко не факт.

Отчасти российский рынок будет опять получать поддержку от снижения курса рубля, но ее не хватит для закрытия утреннего гэпа, если внешний фон резко не улучшится.

Пока же торговля от шорта вновь выглядит актуальнее. Хуже рынка обещают быть банки, прежде всего ВТБ, как одна из самых слабых «голубых фишек». Но все короткие позиции рекомендуем сопровождать очень короткими стопами: рынок сейчас сверхволатильный, как мы это успели заметить в последние дни. Среднесрочным инвесторам, быть может, вообще лучше не включать сегодня терминал.

В ожидании девальвации рубля: чего стоит опасаться

Сегодня с утра эта отметка будет пройдена. На момент написания материала на малоликвидном пока рынке Форекс за доллар уже давали 76,2 рубля. Вообще позиции рубля выглядят очень слабо. Мы уже неоднократно отмечали, что российская валюта в этом году практически не реагирует на позитивные факторы. Так, в самом начале года рубль проигнорировал резкий рост нефти выше 55 долларов за баррель и вынос пары евро-доллар в район 1,35.

Отчасти это связано с тем, что, судя по характеру торгов, крупные экспортеры вновь начали придерживать валюту до лучших времен. Ждем каких-либо мер давления на них со стороны монетарных властей. В частности, нельзя исключить появления еще одной правительственной директивы с обязанием госкомпаний увеличить продажу валюты. Без поддержки государства курс рубля грозит очень быстро уйти выше отметки 80.

Пока же ближайшей преградой, где может остановиться девальвация рубля, является район 78 руб за доллар.



