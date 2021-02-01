Рынок нефти остается стабильным
На рынке нефти ситуация остается стабильной: апрельский фьючерс на Brent торгуется в боковом диапазоне 54,5-56,5 долл./барр. Статистика по буровым установкам, опубликованная в пятницу, показала снова рост — до 295 шт., что создает предпосылки для восстановления добычи нефти в США (с лагом в 4-6 месяцев). Впрочем, ключевая тема сейчас — это добровольное сокращение добычи нефти Саудовской Аравией на 1 млн барр./день в феврале при возврате на рынок добычи в 0,5 млн барр./день от ОПЕК+. Мы считаем, что проблемы с поставками вакцин в еврозону и, соответственно, задержка с массовой вакцинацией, будут ограничивать позитивные настроения сырьевых спекулянтов. Перспективы восстановления спроса на энергоносители все еще неочевидны. Сегодня ограничить рост нефти может чуть более слабый индекс PMI в промсекторе КНР за январь, который опустился до 51,5 п. с декабрьского значения в 53 п. По Brent ориентир на сегодня 55-55,8 долл./барр.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210201/832934583.html