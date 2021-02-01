Цены на нефть в конце недели оставались вблизи прежних ценовых уровней. Срок действия мартовских фьючерсов Brent подходит к концу, поэтому сегодня и далее наблюдение будет проводиться по апрельским контрактам.

Пятничные данные Baker Hughes показали очередной рост буровой активности в США. Число активных нефтяных буровых установок в США и Канаде составило 295 шт. (+6 уст.) и 98 шт. (+2 уст.), соответственно. Число активных газовых установок осталось на прежнем уровне. Несмотря на экологический курс нового президента в моменте буровая активность продолжает расти в ответ на комфортные для сланцевиков цены на нефть WTI выше $50 за баррель.

С учетом декларируемого курса сланцевых компаний на высокий денежный поток в пользу акционеров, а также возможных ограничений на новое бурение со стороны администрации США, прогнозы по американской добыче остаются сдержанными. Рынок не закладывает в котировки риски избыточного роста предложения в США.

При этом ключевым фактором поддержки остается сделка ОПЕК+, доказавшая свою эффективность в 2020 г. С сегодняшнего дня до конца марта Саудовская Аравия будет дополнительно сокращать добычу нефти на 1 млн б/с, что, как ожидается, компенсирует точечный рост производства других стран. В январе, согласно опросам Reuters, рост добычи в странах ОПЕК был меньше, чем было согласовано в рамках сделки.

Фьючерсы на Brent остаются в рамках прежнего торгового диапазона. Котировки могут и дальше сохранять свои позиции в рамках $54,5–56,5 за баррель при отсутствии существенных изменений в информационном поле. При пробое нижней границы вероятен спуск в район $52,5–53 за баррель.