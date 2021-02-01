Цифровая российская валюта, как и ряд других инноваций в области финтеха, способна открыть перед нашими согражданами и представителями бизнеса новые возможности.

Если мыслить категориями национальной финансовой системы, то цифровой рубль снизит риск конвертации денежных средств в иностранные валюты, следовательно, будет способствовать повышению уровня экономической стабильности российской экономики.

Поскольку новые денежные знаки будут иметь уникальный код, представители регулятора получат возможность отслеживать движение капитала, вследствие этого можно ожидать сокращения теневого сектора экономики на горизонте 5-10 лет, но о полном его искоренении говорить преждевременно.

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Вероятно, поначалу плюсы цифрового рубля оценит лишь небольшая часть наших сограждан – в основном, это будет молодёжь. Люди старшего поколения в нашей стране достаточно консервативны – пока даже банковским картам и бесконтактным платежам доверяют не все россияне.

Кроме того, речь идёт об инструменте, который существенно увеличит прозрачность финансовых операций, поэтому логично предположить, что определённый круг физических и юридических лиц отнесётся к нововведению настороженно.

Существуют и другие риски внедрения российской цифровой валюты. Стоит согласиться с теми экспертами, которые в качестве возможного последствия запуска дополнительного платёжного инструмента называют дефицит фондирования в кредитно-финансовых учреждениях.

Он может возникнуть, если люди начнут массово переводить средства с традиционных счетов на электронные кошельки.

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Рост ставок по банковским вкладам приведёт к снижению чистой процентной маржи кредитно-финансовых учреждений.

Соответственно, банкам придётся искать новые источники дохода: скорее всего, они пойдут либо на повышение процентных ставок по кредитам, либо сделают упор на развитие дополнительных сегментов в целях повышения комиссионного дохода.

Оба варианта связаны с принятием участниками рынка значительных рисков. В то же время ЦБ РФ считает подобные опасения за стабильность банковской системы необоснованными.